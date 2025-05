17 juin CyberSécuExpo Paris 2025 : Le rendez-vous Incontournable de la Cybersécurité

mai 2025 par Marc Jacob

Le CyberSécuExpo, l’événement phare dédié à la cybersécurité, ouvre ses portes aux professionnels et décideurs de l’IT. Cette année, le salon se tiendra le 17 juin au Pullman Paris Montparnasse, offrant une journée complète de conférences et d’exposition pour explorer les dernières menaces et solutions en matière de cybersécurité.

Un événement pour les professionnels

Le CyberSécuExpo est un événement gratuit destiné aux professionnels et décideurs du secteur IT qui souhaitent rester informés des dernières avancées en matière de cybersécurité. Ce salon, conçu à échelle humaine (limité à 500 visiteurs), offre un cadre privilégié pour des échanges entre experts sur les sujets d’actualité. Le cocktail déjeunatoire offert à tous les participants sera un moment d’échange privilégié.

Conférences et Exposition

En complément de l’exposition réunissant plus de 30 éditeurs et fournisseurs de services, le CyberSécuExpo propose une série de conférences animées par des experts renommés. Ces sessions, qu’elles soient techniques, juridiques ou pratiques, visent à maintenir les professionnels du secteur informés dans un domaine en perpétuelle évolution. Parmi les moments clés de l’événement, une table ronde intitulée "Quelles solutions cybers dans un contexte géopolitique changeant ?" rassemblera experts, avocats, éditeurs et clients pour explorer cette thématique, au cœur des débats au sein des entreprises françaises et européennes depuis les dernières élections américaines.

Pour s’inscrire ou consulter le programme des conférences : https://www.cybersecuexpo.com/page/paris/

Informations Pratiques

• Date : 17 juin 2025

• Horaire : de 9h à 18h

• Lieu : Pullman Paris Montparnasse