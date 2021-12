17 janvier 2022, 18 h 00 - 20 h 00 "Lundi de la cybersécurité" : Baromètre 2021 de la cybersécurité des entreprises

Lundi 17 janvier 2022, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom et en présentiel à l’université de Paris

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université de Paris et l’ARCSI,

Comme nous le prouve le baromètre 2021 de la cybersécurité, créé par le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique), le risque cyber est devenu un risque majeur que les organismes, privés comme publics, ne peuvent plus négliger. Il est donc indispensable d’avoir des bonnes pratiques et des actions préventives. Les entreprises ont-elles mis en place les bases ou les fondamentaux d’une véritable sécurité ?

Intervenant : Alain Bouillé Délégué Général du CESIN.

Alain BOUILLÉ est Délégué Général du CESIN qu’il a fondé en 2012 et en a assuré la présidence jusqu’en juin 2019. Ce club regroupe plus de 700 RSSI d’entreprises grandes et moyennes ainsi que des principales administrations.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenant.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 17/01 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité, dans le corps du mail, si vous n’êtes pas un habitué de nos "Lundi de la cybersécurité". Précisez si vous souhaitez assister en présentiel ou en distanciel.