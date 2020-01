17 février Paris - "Lundi de la cybersécurité" : Cybersécurité : Quels moyens pour assurer la souveraineté numérique de l’Union européenne ?

janvier 2020 par Marc Jacob

Les révélations d’Edward Snowden et le scandale Cambridge Analytica ont suscité une réelle prise de conscience de la part de l’opinion et des acteurs publics sur les enjeux liés à la cybersécurité dans nos démocraties libérales. Cette prise de conscience doit être renforcée par la promotion d’une véritable culture de la sécurité numérique qui passe en premier lieu par la montée en compétence de tous les acteurs de la société. Elle doit également s’accompagner d’une régulation d’un écosystème numérique qui semble aujourd’hui avoir atteint ses limites. La mutation numérique du monde pose des défis sécuritaires mais également juridiques, fiscaux, économiques et culturels. C’est donc d’une stratégie globale et offensive et d’une ambition industrielle dont l’Union européenne doit se doter.

Intervenante : Madame la sénatrice Catherine MORIN-DESAILLY Sénatrice de la Seine-Maritime depuis le 26 septembre 2004, Catherine Morin-Desailly est élue, au cours de son second mandat, présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. Elle assure la vice-présidence du groupe d’études sénatorial sur le numérique. Catherine Morin-Desailly a fait adopter par le Sénat plusieurs propositions de résolution européenne portant sur la gouvernance de l’Internet. Elle a également été rapporteure pour avis de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet (2019).

Lundi 17 février de 18h30 à 20h30

Accueil à partir de 18h00

Lieu : Université de Paris

45 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris

amphi BINET, Métro Saint-Germain-des-Prés

Participation gratuite

Inscription obligatoire par mail à :

beatricelaurent.CDE@gmail.com avec dans l’objet : INSCRIPTION 17/02

Inscription

