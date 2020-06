17 et 18 juin - DataCore reprend ses formations DCSA à distance

juin 2020 par Marc Jacob

• Le 17 juin de 09h00 à 18h00

• Le 18 juin de 09h00 à 18h00

Côté agenda, compte tenu des circonstances exceptionnelles les formations s’effectueront à distance. La matinée sera consacrée à une introduction générale avec les objectifs de la formation et le rappel des fonctionnalités des solutions DataCore. Dans l’après-midi, il sera question d’évoquer les best practice hardware et logiciel mais aussi d’analyser la concurrence et comment répondre aux objections.