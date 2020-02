17 avril Paris : Petit-déjeuner GRC Verizon France

février 2020 par Marc Jacob

Comment articuler efficacement les enjeux stratégiques et réglementaires dans la conception de votre programme de Cybersécurité ?

• Panorama des standards, lois et règlements et leurs impacts sur la Cybersécurité : PCI DSS, RGPD, LPM, HDS, SWIFT…

• Opportunités d’une approche combinée gouvernance et gestion des risques

• La heatmap sécurité : les principes clés pour définir une architecture de sécurité à la fois fonctionnelle et pragmatique

• La roadmap sécurité ou comment tirer parti des projets contributeurs en fonction de leur priorisation et de leur financement.

• Comment mieux intégrer la sécurité dans votre démarche de digitalisation de l’entreprise quel que soit votre secteur d’activité.

Nous aurons l’occasion d’aborder ces points grâce à l’éclairage du témoignage de Patrick Cardinael, Directeur des systèmes d’information du Crédit Agricole.

Agenda

8h30 : Accueil café et viennoiseries

9h00 : Introduction

par Marc Brami – Directeur de Global Security Mag. Présentation :

"Comment articuler efficacement les enjeux stratégiques et réglementaires dans la conception de votre programme de cybersécurité ? " par Loic Breat, Verizon PS Manager Security Assurance France - PCI QSA, CISA, CISM

10h15 : Questions

10h30 : Fin du petit déjeuner / networking

Merci de me confirmer votre présence par retour de mail. marc.jacob@globalsecuritymag.com

Détails pratiques

Date : mercredi 17 Avril

Lieu : Club d’Iéna - Les Salon de l’hôtel des Arts & Métiers - 9bis Avenue d’Iéna, 75016 Paris