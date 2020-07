17 au 19 novembre Rennes - 5e édition de la European Cyber Week

juillet 2020 par Marc Jacob

La 5e édition de la European Cyber Week se tiendra du 17 au 19 novembre 2020 à Rennes (Bretagne), au Couvent des Jacobins : un événement à dimension européenne, organisé par le Pôle d’excellence cyber et ses partenaires, avec le soutien du ministère des Armées, de la Région Bretagne et de Rennes Métropole. Au programme de ce rendez-vous annuel destiné aux entreprises, laboratoires de recherche, institutions et étudiants français et européens, des conférences techniques et scientifiques, des rencontres d’affaires et des intervenants européens de haut niveau.

Avec +70% de congressistes, 2 fois plus de partenaires, des délégations de 14 pays et un taux de satisfaction de 85% mettant en exergue l’excellent niveau du contenu des conférences et la qualité des participants, la European Cyber Week a totalement changé de dimension en 2019 pour sa 4e édition !

Au cœur d’un écosystème unique en Europe, l’édition 2020 est organisée dans cette même dynamique, autour des piliers que sont la recherche et l’innovation, la formation et le recrutement, le développement industriel et la structuration de la filière cyber, et réunira entreprises (grands groupes, ETI, PME, start-ups), collectivités territoriales, laboratoires de recherche, institutions, étudiants et professionnels. Avec l’ambition de présenter des actions régionales, nationales et internationales, la dimension européenne sera très présente pendant les trois jours, en lien notamment avec l’ECSO (European Cyber Security Organisation). La European Cyber Week continue ainsi à s’affirmer comme un événement de fond et de référence dans les domaines stratégiques de la cyberdéfense, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle, mais également comme un lieu de networking qualitatif, efficace et convivial pour les participants, ingénieurs, leaders d’opinion et partenaires industriels.

Plus d’information sur le programme : https://www.european-cyber-week.eu/...