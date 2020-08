17 au 19 novembre 2020 à Monaco : Ready For It ! L’événement business au cœur de la transformation des entreprises

août 2020 par Marc Jacob

Du 17 au 19 novembre, DG Consultants invite les décideurs IT à venir challenger leur stratégie de transformation numérique sur Ready For It, la rencontre d’affaires centrée sur la convergence des technologies.

La deuxième édition de Ready For It se déroulera du 17 au 19 novembre 2020 à Monaco.

Au programme : des conférences, des démonstrations live, des dizaines d’ateliers, un tech lab et des rendez-vous one-to-one. 2 jours et demi au cœur des tendances technologiques d’aujourd’hui et de demain

1 / Pourquoi créer un nouvel événement IT ?

a) Le goût du challenge b) Une réponse au besoin du marché c) Une folie !

Un seul objectif : répondre à l’évolution du marché Entre les impératifs business, les demandes des métiers, les contraintes techniques et les promesses des nouveaux concepts (IA, 5G, BlockChain, VR…), les organisations sont en attente de solutions, de conseils et de services pour mener et réussir leur transformation numérique. De leur côté, les fournisseurs font évoluer leurs offres et s’organisent en écosystèmes technologiques afin d’être au plus proche des besoins de leurs clients.

Fort de ces constats, DG Consultants, référence dans l’organisation de rencontres d’affaires, a conçu Ready For It, l’événement qui propose aux porteurs de projets et aux partenaires (éditeurs, fabricants, ESN, cabinets de conseil …) un espace unique pour échanger, partager leurs expériences, apprendre et se comprendre, pour répondre aux besoins d’accompagnement de la communauté IT, challengée face aux enjeux de la transformation numérique.

2 / Qui se rend sur Ready For IT ?

a) Les CEO b) Les décideurs IT c) Les grands partenaires technologiques d) la réponse D

Les DSI et CTO sont les premiers à être challengés sur la stratégie de transformation numérique. L’année dernière, ils étaient plus de 360 issus de grands groupes à venir chercher des réponses, des solutions, des partages d’expérience et de l’inspiration sur Ready For It - ici leurs témoignages.

80 partenaires technologiques et institutionnels s’étaient réunis pour répondre aux attentes de ces DSI et CTO, dont l’ANSSI, Groupe Open, Huawei, Fortinet, OKTA plébiscités pour leurs ateliers pertinents par les participants, ou CybelAngel, Zoom, AVI Networks, Appaloosa Technology pour leurs demo live.

3 / Quelle est la promesse de Ready For IT ?

a) Du soleil b) Du Business c) Du networking

2 jours et demi de prospection, de veilles technologiques et d’échanges La promesse de Ready For It est de réunir, dans un cadre convivial et autour de contenus de qualité, tous les acteurs importants de l’IT, mais également les start-ups qui savent se dépasser en termes d’innovation, dans le but de repousser les limites de chaque stratégie de transformation numérique.

En 2019, Ready For It a représenté près de 2 700 projets déclarés, soit 7,4 projets par invité issus des 1 425 rendez-vous one-to-one, soit 19 rendez-vous one-to-one par partenaire en moyenne.

Et pour ce qui est de l’inspiration, chère aux organisateurs, ces derniers n’hésitent pas à sortir des sentiers battus. Cette année c’est notamment le philosophe Etienne Klein qui interviendra lors de la conférence d’ouverture le 17 novembre à 11h45, pour nous apprendre à penser contre notre cerveau, c’est-à-dire à apporter du paradoxe, de la contradiction si l’on veut mettre en branle notre pensée et donc développer l’esprit critique. Ce qui l’amènera à faire un parallèle avec les algorithmes et la manière de traiter les données qui nous proposent aujourd’hui une vision que l’on peut juger confortable voire rassurante mais qui est dénuée d’esprit critique et ne poussent pas à la remise en cause intellectuelle.

Transformation digitale, cloud, 5G, IA, IoT, blockchain, cybersécurité... toutes les grandes tendances technologiques seront présentes sur Ready For It ! du 17 au 19 novembre 2020 à Monaco.