17 au 19 mai Ready For It se déroulera en présentiel

février 2022 par Marc Jacob

LE RENDEZ-VOUS ONE TO ONE DE LA TRANSITION ET DE LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUES À DESTINATION DU MID-MARKET

A l’instar des grands groupes, les professionnels IT du mid market sont confrontés à des défis immenses de productivité et de performance liés à la transformation digitale de leurs organisations. Mais aujourd’hui, peu d’événements leurs sont réellement dédiés et peuvent les accompagner dans leurs projets de transition et de sécurité numériques

C’est l’ambition des équipes de Ready For IT : mettre leur savoir-faire networking et business au service des ETI, grandes PME et grandes collectivités territoriales de France .

Au programme de cette 3ème édition : des conférences, des démonstrations live, des ateliers pédagogiques, des rendez-vous one-to-one et des retours d’expérience

Répondre aux besoins d’échanges concrets sur les problématiques IT des ETI, grandes PME et grandes collectivités territoriales (métropoles, communauté d’agglomération, régions, grands CHU, …)

Avec la recrudescence des cyberattaques, le télétravail et la transition numérique accélérée, les besoins des ETI, des grandes PME et des grandes collectivités territoriales ont explosé et leurs problématiques IT sont devenues un véritable enjeu stratégique . Elles méritent donc qu’on leur dédie un événement professionnel leur permettant de rencontrer les meilleurs fournisseurs de solutions, d’échanger entre pairs et de découvrir de futures pépites technologiques.

Dans le cadre privilégié de Monaco, du 17 au 19 mai, les DSI, RSSI (dont RSSI à temps partagé), Directeurs des opérations IT, Directeurs du numérique, Responsables informatiques, DG, … des ETI, grandes PME et grandes collectivités françaises, profiterons de ce rendez-vous business de haut niveau pour gagner du temps et faire leur benchmark annuel. Avec un programme riche composé de plénières inspirantes et de cas concrets, Ready For IT représente une opportunité unique de se retrouver, de partager les mêmes problématiques, et de s’inspirer de bonnes pratiques.

3 jours de prospection, de veille technologique et d’échanges entre pairs

Offrir aux fournisseurs impliqués dans la transformation et la sécurité numériques un lieu de rencontres privilégiées avec les décideurs IT du mid-market

Ready For IT offre l’opportunité aux ESN, pure player cyber, et intégrateurs locaux et régionaux, de rencontrer et d’accompagner les décideurs IT des ETI et grandes collectivités françaises qui ont des besoins immédiats et opérationnels.

“Nous souhaitons mettre au service des fournisseurs de solutions, de services et de conseils s’adressant au mid-market notre compréhension précise du marché, et notre accompagnement business reconnu..La dimension régionale est essentielle pour ce marché qui n’a pas les mêmes attentes que les grands comptes. Nous savons que les ETI et grandes collectivités territoriales ont des problématiques similaires aux grands comptes, mais avec des enjeux qui leur sont propres . Elles ont besoin d’outils performants et d’accompagnements concrets qui puissent être mis en œuvre rapidement et servent avant tout la performance et la productivité de leur organisation. ” souligne Maria Iacono, Directrice de Ready For IT.

Comment ? En leur organisant, dans le cadre privilégié de Monaco, des rendez-vous business ultra qualifiés avec les 450 décideurs IT du mid-market présents, et ainsi générer des leads pour toute l’année à venir. L’événement représente pour les fournisseurs une opportunité sans précédent de montrer à cette communauté dotée de projets concrets leur savoir-faire, leurs solutions et leurs services.

Composé d’un programme riche et varié, élaboré par un comité de professionnels au coeur des problématiques métiers de l’IT, Ready For IT garde la recette qui a fait le succès de DG Consultants depuis plus de 20 ans, en proposant 3 jours de conférences, de démonstrations live, d’ateliers pratiques et de rendez-vous one-to-one, dans un lieu propice au networking.

Ne ratez pas l’événement de la transition et de la sécurité numériques des entreprises du mid-market du 17 au 19 mai à Monaco

Pour avoir un aperçu du programme en cours d’élaboration : Le déroulé des 3 jours