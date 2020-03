17 Mars 2020 - 10h00 Winar Trend Micro : Environnement industriel hyperconnecté… De nouveaux risques sont au rendez-vous !

mars 2020 par Marc Jacob

Alors que les principes de l’Industrie 4.0 se matérialisent, vos clients (professionnels de l’IT et de la sécurité) doivent se pencher sur les menaces et risques issus de cette évolution industrielle. Bien que ce vecteur de risque soit relativement nouveau, Trend Micro a exploré ses défis et imaginé des stratégies pour que vous puissiez aider vos clients à rester en sécurité tout en tirant pleinement parti de ces environnements de production connectés.

Dans le cadre de nos recherches et études autour de l’Industrie 4.0, le programme Zero Day Initiative™ a été, en 2019, le principal pourvoyeur de vulnérabilités notifiées à l’ICS-CERT. Nous avons ainsi identifié un intérêt plus marqué des cybercriminels pour les secteurs industriels et de la production, comme le souligne l’émergence d’outils ciblant les systèmes de contrôle industriel et SCADA et commercialisés en ligne.

Alors que certains administrateurs et ingénieurs en informatique industrielle utilisent légitimement ces outils, ces derniers permettent néanmoins à des assaillants de lire et de modifier les paramètres d’un automate programmable industriel. Nous anticipons dans les années à venir que l’espionnage industriel ne sera plus l’apanage d’experts, compte tenu des outils et services proposés par les cybercriminels et qui simplifient ce type d’exactions. Environnement industriel hyperconnecté…

