16 septembre Vernon - FRENCHSHIELD : Salon professionnel de la sûreté-sécurité « made in France »

juin 2021 par Marc Jacob

Le groupement met l’innovation technologique au cœur de ses expertises avec pour ambition de les faire rayonner sur tout le territoire et à l’international. FRENCHSHIELD propose des systèmes, procédures et dispositifs globaux de protection toujours plus efficaces, adaptés aux besoins des organisations et couvrant toute la chaîne de sûreté : de la mise en place de systèmes de détection intelligents (IA) à la sécurité humaine, en passant par la protection mécanique anti-intrusion, la vidéosurveillance, la cybersécurité et le renseignement.

Composé d’une quarantaine d’adhérents français, Le FRENCHSHIELD met en réseau les expertises, compétences et connaissances d’hommes de terrain engagés pour la sûreté et la sécurité de ses clients et des territoires. Ce service à haute valeur ajoutée propose une offre à 360° et un accompagnement de ses clients et dans leur développement en France et à l’étranger, en particulier dans les zones à risques :

• Missions d’audit, de conseil et d’ingénierie en sûreté des personnes, des biens et de l’information, en amont des solutions de sûreté déployées pour ses clients en France et à l’étranger.

• Sécurité humaine : les adhérents du FRENCHSHIELD protègent les forces vives de l’entreprise, ses hommes ainsi que son patrimoine industriel et intellectuel afin de lui permettre d’exploiter sereinement son potentiel de croissance.

• Sûreté électronique : le FRENCHSHIELD développe et fabrique des solutions globales en sûreté électronique à très forte valeur ajoutée. Ces systèmes « high tech » combinent des technologies innovantes telles que l’intelligence artificielle, le contrôle d’accès et la vidéoprotection.

• Protection mécanique anti-intrusion : l’ensemble des adhérents propose d’empêcher les intrusions grâce à des portails, portiques, barrières, clôtures, herses de sécurité... mais également de sécuriser des lieux tels que les parvis, les abords et zones exposées des cibles potentielles.

• Cyber-sécurité : représentant un enjeu global, les experts du FRENCHSHIELD accompagnent leurs clients dans la prévention des risques (hacking, pentest, forensic...), la protection des datas (datacenter sécurisé franco-français), déployant des systèmes de sécurité informatique français (communication sécurisée, ...).

LES GRANDS AXES DU SALON :

• Découverte et mise en situation au sein d’un parcours immersif de l’ensemble de la chaîne de sûreté.

• Démonstrations d’experts français avec notamment un scenario effectué par le RAID, partenaire du FRENCHSHIELD.

• Rencontres sur un seul et même espace avec les adhérents du cluster qui présenteront leurs toutes dernières innovations, produits et services liés à la sécurité-sûreté.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Inscription obligatoire sur le site Internet à partir du : 15 juillet 2021

FRENCHSHIELD : www.frenchshield.paris