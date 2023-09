16 octobre Visioconférence "Lundi de la cybersécurité" : Cybersécurité et intelligence artificielle Perspective transdisciplinaire et sociétale

septembre 2023 par Marc Jacob

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI, Venez assister à l’évènement autour du thème : Cybersécurité et intelligence artificielle Perspective transdisciplinaire et sociétale le Lundi 16 oct 2023, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom

Dans un contexte de dépendance et d’interdépendances des infrastructures numériques, à l’heure où les cyber actions sont devenues un moyen privilégié d’expression du pouvoir et des conflits, cette conférence traitera de la capacité de la cybersécurité à faire face aux risques existants et émergeants et interrogera en particulier son rôle au regard de la transformation algorithmique de la vérité et des risques environnementaux et de leurs conséquences sur notre manière de faire société.

Intervenante :

La professeure Solange Ghernaouti est Directrice du Swiss Cybersecurity Advisory & Research Group - Université de Lausanne.

Elle préside la Fondation SGH – Institut de recherche sur le Cybermonde.

Membre de l’ARCSI, Chevalier de la légion d’Honneur et Médaille d’Or du progrès, elle est associée fondatrice d’Heptagone Digital Risk Management & Security. Elle est membre de l’Académie suisse des sciences.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 16/10 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité. Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrites et aux inscrits quelques jours avant l’évènement.

