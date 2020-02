16 mars de 18h30 à 20h30 Paris - "Lundi de la cybersécurité" : Sécurité by design : l’apport du bug bounty dans la culture du DevSecOps

février 2020 par Marc Jacob

Quels sont les bénéfices du bug bounty ? Quelle est la valeur ajoutée de cette démarche pour les organisations, de la start-up au grand groupe ?

Les programmes de bug bounty permettent aux entreprises de tester leur sécurité avec une communauté de hackers éthiques. Concrètement, quel est le bon moment pour passer au bug bounty ? L’intervention permettra de comprendre comment l’approche peut s’inscrire dans un dispositif et un écosystème plus global de cybersécurité.

Enfin, il sera question de la manière dont les parties prenantes doivent s’organiser pour lancer un programme de bug bounty - et comment, de manière concrète, les choses se déroulent généralement. Quelques tips et bonnes pratiques seront ainsi partagés.

Intervenant : Yassir KAZAR

Yassir KAZAR est CEO et co-fondateur de Yogosha, il est ingénieur et a plus de 10 ans d’expérience en développement de start-ups et en stratégie cyber. Sa société, Yogosha apporte à ses clients l’expertise d’une élite internationale de hackers éthiques. Elle a gagné la confiance de comptes prestigieux comme, Thales, BNP Paribas, L’Oréal, Galeries Lafayette, Swiss Life, Veolia, Cdiscount…

Lundi 16 mars de 18h30 à 20h30

Accueil à partir de 18h00

Lieu : Université de Paris

45 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris

amphi FOURIER, 5e étage

Métro Saint-Germain-des-Prés

Participation gratuite

Inscription obligatoire par mail à :

beatricelaurent.CDE@gmail.com avec dans l’objet : INSCRIPTION 16/03 et les précisions que vous souhaitez dans le corps du mail