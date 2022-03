16 mai Paris - IT NIGHT, la 11 ème édition de la Nuit de l’Entreprise Numérique

mars 2022 par Marc Jacob

IT NIGHT, la 11 ème édition de la Nuit de l’Entreprise Numérique, se déroulera le 16 mai à Paris. Cette soirée initiée et organisée par RÉPUBLIK IT, est devenue « la soirée de référence du monde de l’IT ».

Ce trophée, en partenariat avec Maddyness a pour objectif de :

• Récompenser le start up mais aussi les équipes IT des entreprises et la co-construction entre fournisseurs et clients

• Rassembler tout l’écosystème de l’IT afin de rendre visible les innovations du secteur et créer des opportunités de business entre Directions IT et fournisseurs

• Permettre de mieux appréhender les grands enjeux de la transformation digitale, grâce aux échanges, rencontres et débats live lors du grand oral et lors de la soirée.

Deux temps forts :

Le Grand Oral, pour capter l’innovation du marché, le jeudi 21 avril en matinée où chaque candidat pitchera 3 min devant 20 jurés d’exception – parmi lesquels des DSI de grands groupes comme Bernard Gavgani, DSI Groupe BNP PARIBAS qui a récemment intégré le classement du Global CIO 100 - Voir la liste des jurés

La Cérémonie de remise de Prix, sponsorisée par CGI, CLARANET, ELEE, NUTANIX et TANIUM sera retransmise sur écran géant et en « live » streaming sur you tube, le lundi 16 mai en soirée, au théâtre de la Madeleine. Près de 800 professionnels de l’écosystème de la tech seront présents (grands groupes, start up, licornes, investisseurs, incubateurs) pour fêter les plus belles innovations !

Pour candidater, cliquez ICI

Pour s’inscrire à la soirée, c’est par ICI