16 juin 2025, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom "Lundi de la cybersécurité" : Hackers éthique et cybersécurité

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisé par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI, Venez assister à l’événement autour du thème : Hackers éthique et cybersécurité le Lundi 16 juin 2025, 18 h 00 - 20 h 00

par visioconférence Zoom Associer Hacking et cybersécurité peut sembler à priori quelque peu incompatible.