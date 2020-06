16 juin 17h00 Webinaire Qualys : la protection des points d’extrémité distants

juin 2020 par Marc Jacob

Qualys organise un Webinaire pour aborder la sécurisation des collaborateurs distants et assister à une présentation de l’offre de protection des points d’extrémité distants.

La crise COVID-19 a créé de nouveaux défis importants en matière de cybersécurité. Les employés, depuis leur domicile, doivent être gérés différemment de ceux qui travaillent sur un réseau d’entreprise. La détection des logiciels malveillants, des vulnérabilités et la correction de centaines de milliers d’ordinateurs distants par le biais des VPN est l’un des principaux problèmes.

Rejoignez-nous pour une discussion sur ces problématiques et bénéficiez d’un une démonstration de Qualys Remote Endpoint Protection - gratuite pendant 60 jours.

Ce Webinaire en anglais sera animé par

Philippe Courtot, Chairman and CEO, Sumedh Thakar, Chief Product Officer and President, and Chris Carlson, VP Product Mgmt.

Mardi 16 juin via Brightalk - live à 17h et disponible en replay ensuite- durée 35’

Pour vous inscrire