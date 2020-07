16 juillet à 11h00 Webinaire Ivanti : Analyse Patch Tuesday

juillet 2020 par Marc Jacob

Camille Poux et Genci Myrtezai, Ingénieurs commerciaux chez Ivanti, feront le point sur les correctifs de sécurité Microsoft et applications tierces publiés à l’occasion du Patch Tuesday de juillet 2020.

Agenda :

Les patchs et mises à jour Les patchs (correctifs, correctifs de sécurité, mises à jour, etc.) des produits Microsoft sont, sauf cas particulier, publiés de manière groupée, le second mardi de chaque mois. Ce "Patch Tuesday" est devenu synonyme du jour où les créateurs de logiciels mettent à disposition leurs mises à jour de sécurité.

Tout sur les correctifs et le patch management La gestion des correctifs de sécurité, ou patch management, est aujourd’hui l’un des éléments clés de la protection des Systèmes d’Information. Il y a quelques années encore, elle n’était nécessaire que sur un sous-ensemble relativement restreint de systèmes. Aujourd’hui, ce n’est plus aussi simple. Ivanti reviendra sur les stratégies de gestion des correctifs de sécurité, les éléments à surveiller, les produits à tester correctement et les correctifs à déployer en priorité.

Session Q&A approfondie et technique

Inscriptions sur https://www.ivanti.fr/lp/patch/webi...