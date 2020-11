16 décembre de 9h30 à 10h30 Webinar Excellium Services : Cyber-Incident – Qu’en est-il de votre capacité de résilience ?

novembre 2020 par Marc Jacob

Excellium accompagne ses clients lors de réponses aux incidents ou de gestion de crises cyber depuis déjà plusieurs années. Durant cette session, nous partagerons avec vous les retours d’expériences des 12 derniers mois. Nous passerons en revue les éléments vous permettant de mieux appréhender les incidents ; situations types, étapes de gestion d’un incident, conséquences pour l’entreprise, ...

Christophe Bianco est le co-fondateur et le directeur général d’Excellium Services.

Christophe Bianco : Aujourd’hui, nombreuses sont les entreprises confrontées à de nouvelles menaces avec des contraintes budgétaires croissantes et des ressources limitées, Excellium tente donc d’apporter au marché de nouvelles approches pragmatiques en vue de faire face au paysage actuel des cybermenaces.

Avant Excellium, Christophe était vice-président et directeur général pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de Qualys, le leader des solutions de gestion des vulnérabilités informatiques. À ce poste, il avait pour mission de soutenir l’implantation de la société en Europe dans la perspective de l’introduction en bourse de la société qui a eu lieu en 2012.

Les cyber-incidents n’arrivent pas qu’aux autres ! Durant cette brève présentation, prenons le temps de discuter des éléments clés liés aux incidents pour vous permettre de mieux les appréhender. Alors inscrivez-vous maintenant au webinaire qui aura lieu le 16 décembre de 9h30 à 10h30, une master class virtuelle en temps réel !

