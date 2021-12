16 décembre de 14h30 à 17h00 Conférence CLUSIF : L’Identité numérique dans tous ses états

décembre 2021 par Marc Jacob

L’identité numérique connait des développements importants. La dématérialisation des services publics, l’évolution des services numériques et le contexte pandémique génèrent en effet des nouveaux modes de communications et d’échanges, des nouveaux usages en matière de gestion et de vérification de l’identité. L’identité numérique se fait institutionnelle et appelle des questions plus sociétales.