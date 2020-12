16 décembre Cybersecurity Business Convention (CBC), revient pour une édition 2.0 !

décembre 2020 par Marc Jacob

Dès le 16 Décembre, retrouvez sur le site https://cbc-convention.com/ une série de podcasts animés par des experts de la sécurité numérique et de la protection des données.

Parmi nos intervenants :

• Philippe Loudenot, Fonctionnaire de Sécurité des Systèmes d’Information (FSSI), Ministère des Solidarités et de la Santé

• Dr. Didier Mennecier, DSI du Service de Santé des Armées

• Nicolas Delaporte, DSI du CHU de Toulouse

• Alexandre Hamez, Technical Lead chez EasyMile

• Romain Bottan, CISO et Directeur AirCyber chez BoostAeroSpace

• Christophe Délégué, Directeur Général de Space Aéro

• Caroline de Rubiana, Chargée de mission cybersécurité, AD’OCC

• Rémy Daudigny, Délégué à la sécurité numérique pour la région Occitanie, ANSSI

• Et bien d’autres …

Pour plus d’infos et recevoir les podcasts directement dans votre boîte mail, rendez-vous sur www.cbc-convention.com ou écrivez-nous à laura.leduc@ladepeche.fr