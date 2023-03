16 au 18 octobre 2023 à l’Omni La Costa Resort & Spa à Carlsbad, en Californie : L’Alliance FIDO annonce sa conférence « Authenticate 2023 »

mars 2023 par Marc Jacob

Destinée aux RSSI, aux experts de la sécurité, aux spécialistes en architecture d’entreprise ainsi qu’aux chefs de produit et grands dirigeants, cette conférence publique est organisée par l’Alliance FIDO pour la quatrième année consécutive. L’événement annuel vise spécifiquement à partager le savoir, les outils et les meilleures pratiques en matière d’authentification moderne pour les applications Web, d’entreprise et gouvernementales.

L’édition précédente a enregistré un record de participation en présentiel, et a compté plus de 950 visiteurs à Seattle et à distance. L’événement proposait plus de 100 sessions avec des thèmes captivants, ainsi qu’un espace d’exposition complet avec 30 exposants et sponsors leaders du secteur.

Authenticate 2023 continuera à s’appuyer sur cette base solide et proposera cette année des case studies détaillés, des tutoriels techniques et des panels d’experts visant à sensibiliser les participants aux facteurs commerciaux, aux aspects techniques et aux meilleures pratiques pour le déploiement de systèmes d’authentification modernes. Les participants pourront également profiter du salon d’exposition et participer à des activités de networking.

Appel aux intervenants pour Authenticate

Le comité de programme de la conférence Authenticate 2023 a ouvert son appel aux intervenants. L’événement leur offre l’occasion d’accroître leur visibilité, en sensibilisant les participants aux dernières approches pour le déploiement de solutions d’authentification modernes.

Le comité est à la recherche de présentations neutres et instructives, qui se focalisent sur les stratégies d’authentification et sur les meilleures pratiques. Les contributions peuvent porter sur tous les aspects de la mise en œuvre de l’authentification : de la recherche initiale et l’élaboration du dossier commercial jusqu’au déploiement ou encore aux processus de pilotage. Les présentations et perspectives globales portant sur les tendances en matière d’authentification peuvent également être soumises. Le comité recherche également des sessions variées, notamment des présentations en plénière, des rencontres individuelles, des études de cas détaillées, des tutoriels techniques, des ateliers pratiques ainsi que des tables rondes.

Les présentations portant sur les thèmes suivants sont appréciées :

• Tendances et perspectives en matière d’authentification,

• Case studies d’authentification moderne et stratégies de mise en œuvre,

• Conseils pratiques et meilleures pratiques pour la mise en œuvre,

• Impact des autorités publiques sur l’authentification.

Les autres thèmes liés à l’authentification seront également pris en compte. Les propositions uniques, axées sur l’expertise et reflétant la diversité des intervenants ont de fortes chances d’être acceptées. Les présentations de produits et les offres de vente ne seront pas retenues.

L’appel aux intervenants d’Authenticate se clôture le 31 mars 2023. Pour soumettre une candidature, rendez-vous sur : https://authenticatecon.com/authenticate-2023-call-for-speakers/.