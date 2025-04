15 mai de 8 heures 30 à 10 heures Paris Matinale du CyberCercle : "Le traitement de la cybercriminalité par deux juges d’instruction spécialisés "

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Bénédicte PILLIET, Présidente du CyberCercle, serait ravie de vous retrouver jeudi 15 mai 2025, dans le cadre de notre Matinale pour un échange autour la thématique : "Le traitement de la cybercriminalité par deux juges d’instruction spécialisés " sous la présidence de Eric BOTHOREL, Député des Côtes d’Armor avec Elise TREGUER, Vice-présidente chargée de l’instruction Pôle financier Criminalité financière et cybercriminalité JIRS - JUNALCO, Brice HANSMANN, Vice-président chargé de l’instruction Pôle financier Criminalité financière et cybercriminalité JIRS - JUNALCO.

Face à la montée en puissance des menaces numériques, la réponse judiciaire s’organise, se spécialise et innove. Depuis 2014, le parquet de Paris s’est doté d’une section dédiée à la cybercriminalité, devenue en 2020 la section J3 au sein de la Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalité Organisée (JUNALCO). Cette section joue aujourd’hui un rôle central dans la stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité.

Avec une compétence à la fois locale et nationale, la section J3 peut regrouper des faits dispersés sur le territoire, détecter des modes opératoires communs,

et coordonner des enquêtes de grande ampleur. Le volume des dossiers traités,

en constante augmentation, témoigne de l’ampleur du phénomène.

Cette Matinale représente ainsi une opportunité d’échanger avec deux magistrats, témoins et acteurs de cette lutte quotidienne contre les cybercriminels. Ils partageront leur expertise, leur quotidien et les défis qui sont les leurs face à cette criminalité à l’heure du numérique.

