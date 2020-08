15 et 16 septembre - ICT Spring

août 2020 par Marc Jacob

Reporté en raison de la pandémie mondiale de Covid-19, ICT Spring se tiendra finalement les 15 et 16 septembre, au Luxembourg. Pour se conformer aux restrictions sanitaires et stopper la propagation du virus, l’événement - des conférences aux sessions de networking - sera disponible via vidéo dans le monde entier.

ICT Spring, qui rassemble une centaine d’experts conférenciers et plusieurs milliers de visiteurs, est un événement unique dans le paysage technologique. En effet, il vise à réunir l’ensemble du secteur et à favoriser les collaborations futures.Les dernières tendances dans les secteurs Fintech, IA et Spatial y sont notamment discutées à travers des interventions en keynote et des discussions en table ronde. Afin de converser cet esprit d’échange dans un contexte inédit, les organisateurs ont fait preuve d’une importante flexibilité et ont décidé d’adapter le format et les contenus à cette situation sans précédent.

Des conférenciers renommés et des experts hauts de gamme se réuniront au Luxembourg, en respectant scrupuleusement les règles prônées par les gouvernements du monde entier : éviter les contacts étroits, se laver régulièrement les mains et jeter les mouchoirs qui viennent d’être utilisés, se couvrir le visage avec son coude en toussant ou éternuant, etc. Leurs discours inspirants seront ainsi diffusés en ligne via BCE (Broadcasting Center Europe est un leader européen des services médias, de l’intégration de systèmes et du développement de logiciels dans les domaines de la télévision, de la radio, production et postproduction, télécommunications et IT) avec la possibilité de passer facilement d’une thématique à l’autre, c’est-à-dire de la Fintech, de l’IA, de l’Espace, du Supply Chain et de la Cybersécurité. Une inscription gratuite est obligatoire, en cliquant ICI.

Un événement propice aux échanges et aux affaires, ICT Spring est également connu - et reconnu - pour ses sessions qualitatives de networking. Même si les participants ne pourront pas y assister physiquement, ils pourront toujours échanger avec leurs pairs et discuter des dernières tendances tout en développant de nouvelles relations commerciales. Pour offrir aux visiteurs une expérience tout aussi unique, les organisateurs ont créé une plateforme, disponible dans le monde entier, permettant de nouer des relations commerciales grâce à l’utilisation d’un algorithme, et ce en fonction des secteurs, des industries et de l’expertise demandés. Un programme détaillé est disponible ICI. Les participants pourraient même être surpris lors de ces sessions de rencontre numérique...

Les zones d’exposition, avec des stands innovants et des expériences uniques pour les visiteurs sont également des éléments clés d’ICT Spring depuis sa toute première édition il y a maintenant plus de 10 ans. Des stands virtuels seront disponibles pour les partenaires de l’événement, avec la possibilité de dialoguer directement avec les participants et de présenter des produits et services innovants, d’un appareil à l’autre, via un chat en direct. L’espace d’exposition numérique sera disponible pendant les deux jours d’ICT Spring. Contactez l’équipe dès maintenant pour vous inscrire et mettre en avant vos dernières innovations.

Des ateliers et masterclasses seront également disponibles dans le cadre d‘un nouveau concept intitulé « Digital week by ICT Spring ». Des entreprises expertes et des prestataires de services dynamiques, ainsi que des startups internationales, auront l’opportunité de promouvoir leurs propres événements, liés à ICT Spring et labellisés « side event », leur permettant de toucher un public numérique plus large afin de promouvoir leurs services. L’équipe ICT Spring travaille actuellement sur davantage d’options numériques pour surprendre les participants à l’une des plus grandes conférences technologiques d’Europe. De nouvelles alliances permettront également aux conférenciers, sponsors et visiteurs de conclure de nouveaux partenariats avec des acteurs mondiaux, de la Chine aux Etats-Unis, et ainsi pénétrer de nouveaux marchés.

Pour plus d’informations sur ICT Spring se tourne vers le phygital, veuillez consulter l’infographie dédiée ICI.

Si vous souhaitez participer à la révolution numérique d’ICT Spring, n’hésitez pas à contacter l’équipe : team@ictspring.com.