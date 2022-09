15 et 16 mars prochains à Disneyland Paris : IT PARTNERS 2023 : c’est parti !

septembre 2022 par Marc Jacob

Après le résultat de l’édition 2022, qui s’est tenue les 15 et 16 juin derniers, RX France annonce qu’IT Partners 2023 se tiendra les 15 et 16 mars prochains sur le site historique de Disneyland Paris.

« Nous sommes très heureux de pouvoir lancer officiellement la prochaine édition d’IT Partners qui retrouvera, pour l’occasion, ses dates traditionnelles mi-mars. Nous avons travaillé cet été avec notre partenaire Disneyland Paris pour pouvoir renforcer l’expérience du salon au bénéfice de nos exposants et visiteurs. Nous prévoyons par ailleurs des nouveautés qui seront dévoilées dans les prochaines semaines.

IT Partners est à la fois un événement business d’une puissance sans équivalent pour la communauté du Channel et une expérience d’immersion communautaire unique pour les professionnels qui s’y retrouvent. C’est cette double dimension qui a guidé notre réflexion et notre travail des dernières semaines pour préparer cette prochaine édition » déclare Jean-François Sol Dourdin, directeur d’IT Partners.

IT Partners 2022 : des résultats très solides

Malgré un temps de préparation très court à cause du Covid, IT Partners 2022, qui se tenait pour la première fois au mois de juin a, une fois de plus, délivré des résultats très solides et renforcé son rôle pivot sur le marché. Plus de 9000 professionnels y ont participé (+2,1 % vs 2021) dont un peu plus de 5600 visiteurs uniques.

Pour ses visiteurs, IT Partners est une opportunité unique de réseauter avec les professionnels et de découvrir à la fois les nouveautés techniques et les solutions à utiliser au quotidien. Un rendez-vous qui s’appuie sur une offre exposants sans équivalent.

De leur côté, 253 exposants et 20 start-up ont pris part à l’édition 2022, représentant l’ensemble des segments d’offre du marché avec, en tête, le Cloud, la Cybersécurité, les Communications, les Réseaux et les Logiciels. Avec plus de 110 contacts visiteurs en moyenne (et jusqu’à plusieurs centaines sur les plus grands stands), les exposants confirment qu’IT Partners est leur levier n°1 pour cultiver et développer leur réseau de partenaires revendeurs. Au chapitre des tendances, l’édition 2022 a rassemblé des nouveautés dans la plupart des segments d’offre. On a pu noter un effort particulier des exposants pour mettre en scène les applications « métiers » de leur offre, avec le souci de faire émerger la valeur ajoutée business des solutions numériques.

Un programme 2023 qui sera dévoilé au cours des prochaines semaines

L’édition 2022 a également été marquée par la montée en puissance très nette de la cybersécurité et des solutions dédiées au travail hybride, deux sujets que les revendeurs placent désormais tout en haut de leurs priorités. « Ce sont des tendances que nous allons bien sûr accompagner, comme nous l’avons déjà initié pour la cybersécurité depuis deux sessions et en nous engageant davantage sur le thème du travail hybride dès 2023 », précise Jean-François Sol Dourdin.

Le programme des animations et des ateliers sera dévoilé tout au long des prochaines semaines. Il va privilégier les mises en situation et les apports concrets, immédiatement exploitables pour les acteurs du Channel. Sur un autre plan, l’organisation de la soirée privative est une autre priorité pour répondre à un engouement croissant des participants. Deux objectifs ont été fixés : fluidifier l’accueil des invités et accueillir plus de monde. En parallèle, la soirée devrait introduire quelques nouveautés…

Le rendez-vous est donc pris pour IT Partners 2023,

les 15 et 16 mars prochains à Disneyland Paris.