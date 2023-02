15 et 16 mars La 17e édition d’IT Partners, le rendez-vous des acteurs du Channel IT

février 2023 par Marc Jacob

A deux semaines du salon IT Partners, 280 exposants dont plus de 80 nouveaux ont déjà confirmé leur participation à l’évènement référent du marché des acteurs du Channel IT.

De nouveaux fournisseurs à découvrir :

L’offre exposants rassemble une combinaison unique de marques leaders sur leur marché avec de nombreux nouveaux entrants.

Ainsi par exemple, le secteur Documents compte 3 nouveaux exposants : IZLIKARTUS, PRINTONIX France et SIGILIUM.

Côté Infrastructures, on retrouve 8 nouveaux cette année parmi eux 1FOTRADE, DC2SCALE ou encore FLEX IT DISTRIBUTION.

Le secteur Intégration audiovisuelle accueille 3 nouvelles entreprises CLEVERTOUCH, IPEVO B.N et JABRA qui expose en marque propre pour la première fois cette année.

Le secteur Logiciels & Services attire de nombreuses entreprises. Ce sont 20 nouveaux exposants qui se sont inscrits sur ce secteur, parmi eux ARROW, LVL ou encore SKILL AND CHILL.

Concernant le secteur Outils & Accessoires, FELLOWES et INTEGRAL MEMORY font partie des 7 nouveaux acteurs présents en 2023.

Côté Réseaux et Télécoms, le salon accueille 13 primo exposants tels que COMMINTER, FLEX NETWORK ou NEXT MOBILES.

Et toujours en présence les leaders du marché :

Evènement incontournable pour les leaders, IT Partners est le grand rendez-vous. Parmi les acteurs majeurs du marché, on retrouve ACER, ALSO France, CISCO SYSTEMS France, EPSON, HERMITAGE SOLUTIONS SAS, INGRAM MICRO, LEXMARK, UNYC, SQP ou encore TERRA COMPUTER France.

Une offre unique sur le salon avec la présence d’exposants internationaux :

On compte 86 exposants internationaux, avec plusieurs pays qui se démarquent particulièrement par leur présence Royaume-Uni (13 exposants), Allemagne (12 exposants) et Pays-Bas (9 exposants).

Seront présents également des exposants de : Belgique, Chine, Chypre, Côté d’Ivoire, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie, Pologne, République Tchèque, Singapour, Suisse, Taiwan et Turquie.

Ainsi, IT Partners sera une nouvelle fois une opportunité de découvrir et tester les tendances et nouveautés du marché, de rencontrer des experts de haut niveau et de recruter ses fournisseurs et solutions.

Rendez-vous les mercredi 15 et jeudi 16 mars 2023.

Disneyland Paris

– Pour plus d’informations : www.itpartners.fr