15 décembre 2020- 8h30 Matinée Lyonnaises de la SSI par AlgoSecure

Chaque dernier mardi du mois, nous vous invitons à 1h30 d’atelier pour se familiariser avec un sujet cybersécurité dans un cadre interactif et enrichissant. La croissance de l’IoT résulte d’une prolifération d’objets et d’applications utilisant différents protocoles (ZigBee, Bluetooth, 6LowPAN, Z-Wave, ...).

De plus en plus d’entreprises déploient des réseaux d’objets connectés, sans avoir conscience de l’hétérogénéité de ces protocoles, ce qui rend le contrôle de ces réseaux très complexe. Le système IoTMap permet de représenter des réseaux IoT inter-connectés et hétérogènes, sous forme de graphes, afin de mettre en avant l’état du réseau à un instant T.

