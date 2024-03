15 avril 2024, 18 h 00 - 20 h 00 via Zoom "Lundi de la cybersécurité" : Le facteur humain dans la cyber protection, Allié ou adversaire ?

mars 2024 par Marc Jacob

Si nous prenons pour argent comptant la phrase “l’Humain est le maillon faible de la cyber”, alors il faut aller au bout du raisonnement et se poser la question ultime : Doit-on se passer de l’Homme dans l’utilisation d’un SI afin qu’il soit totalement safe ?

Bien évidemment on réfute cette logique poussée à l’extrême et on propose une autre vision qui permettra, enfin, à considérer l’humain plutôt comme une “Première vigie” et un “Dernier rempart”. Quels sont les principaux outils de conduite de changement, de gouvernance partagée et de médiation agile permettant aux entreprises de mobiliser les hommes et les femmes de l’entreprise et de son écosystème pour construire ensemble un climat de cyber prévention.

Intervenants :

Virgile Augé travaille dans la protection des personnes et des biens matériels et immatériels sous les aspects Techniques, Humains et Organisationnels.

Alain Ducass, ingénieur polytechnicien, mineur devenu démineur, à savoir catalyseur de changement (coach, médiateur, formateur) présentera les couches de l’âme humaine face aux couches ISO de l’informatique.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 15/04 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité. Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrites et aux inscrits quelques jours avant l’évènement.

