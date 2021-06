15 - 19 novembre : La 10ème éditin de Hack In Paris sera au format 3D immersif

juin 2021 par Marc Jacob

Au vu du contexte sanitaire et des déplacements encore limités, Sysdream, la division Cybersécurité de Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, organisera la 10ème édition de son célèbre événement international Hack In Paris au format 100 % virtuel du 15 au 19 novembre prochains. Ce format virtuel 3D immersif permettra à l’ensemble des participants de créer leur propre avatar et d’accéder aux conférences, ateliers et autres activités comme s’ils étaient sur place.

Comme chaque année, l’événement sera rythmé par trois jours de formations alliant théorie et pratique, suivis de deux jours de conférences dédiées à la sécurité informatique. Les participants pourront également assister à des workshops pour apprendre en s’amusant mais aussi organiser des rendez-vous en ligne avec l’ensemble des sponsors de l’événement.

En outre, le Hack In Paris sera l’occasion de participer à des activités ludiques où plusieurs équipes s’affronteront en ligne et mettront en avant leurs compétences cyber comme le Wargame, un jeu sous forme de Capture the flag, et le Hacker Jeopardy, un quiz de culture dédié à la cybersécurité.

« Le Hack In Paris connaît un formidable succès depuis sa création et il nous tenait à cœur de fêter ses 10 ans. Cet événement regroupant des experts et des passionnés du monde entier, nous avons privilégié un format virtuel inédit en 3D afin de garantir la sécurité de tous et de respecter les règles en vigueur en matière de déplacements », souligne Olivier Franchi, Directeur Général de Sysdream. « Les enjeux de cybersécurité sont de plus en plus présents tant au niveau professionnel que dans nos sociétés et nous sommes ravis de permettre à tous nos participants d’enrichir leurs compétences dans ce domaine. »