15 - 17 SEPTEMBRE à Cannes : IT & IT SECURITY MEETINGS : votre rendez-vous business !

mars 2020 par Marc Jacob

IT & IT SECURITY MEETINGS est un salon one to one dédié aux professionnels de l’IT (constructeurs, éditeurs, opérateurs télécoms), aux fournisseurs d’infrastructures, aux professionnels de la mobilité et aux experts de la sécurité informatique.

L’objectif est de favoriser le « one to one » entre Top Décideurs et Exposants par le biais de rendez-vous pré-organisés en amont de l’événement et ultra-qualifiés, dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Carrefour d’échanges privilégiés, plateforme de business instantané, IT & IT SECURITY MEETINGS est un levier efficace pour le développement de votre activité.

S’il a pour vocation de générer des leads, il est aussi l’occasion de s’informer sur les nouvelles tendances, au travers de conférences plénières avec des experts reconnus, et de savoir qui sera le meilleur partenaire pour des projets en court et à venir. 2 500 participants attendus et 6 440 rendez-vous en one to one et déjeuners d’affaires sont pré-organisés

Le salon se déroulera au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes du 15 au 17 septembre, et sera accessible uniquement sur accréditation.

IT & IT SECURITY MEETINGS correspond à :

2 500 participants attendus,

Plus de 6 440 rendez-vous en one to one et déjeuners d’affaires pré-organisés,

3 soirées de networking dont 1 cocktail de bienvenue, 1 soirée libre pour inviter vos clients et 1 soirée de clôture,

4 conférences plénières avec des experts reconnus et 10 ateliers animés par des exposants.

IT & IT Security Meetings vous propose donc de répondre à plus de 2 700 projets détectés ! Depuis 8 ans nous générons chaque année du business aux exposants qui nous font confiance.

Si nous savons le faire pour eux ; nous saurons le faire pour vous.

Site de l’organisateur : https://www.it-and-it-security-meet...