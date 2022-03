15 - 16 juin : IT Partners revient cette année pour sa 16e édition

mars 2022 par Marc Jacob

Un événement au cœur des enjeux du Channel IT et de ses clients

En 2022, les organisations restent confrontées à de nombreux enjeux en matière d’équipement et de solutions digitales : la nécessité de poursuivre les investissements engagés depuis 2 ans, le déploiement de solutions pleinement adaptées au travail hybride, la migration vers le Cloud, la prévention et le traitement du risque cyber, etc., tout en sélectionnant les chantiers vraiment prioritaires. De leur côté, les acteurs du Channel doivent continuer à relever les défis métiers pour pérenniser et développer leur activité : accroitre leur périmètre d’intervention, être à l’affut des nouvelles offres, apprendre à maîtriser le modèle MSP, composer avec un marché du recrutement tendu… Tous ces sujets seront au cœur d’IT Partners 2022, à travers les échanges innombrables, sur les stands, dans les salles de réunions, et dans le programme d’animations et de contenus du salon (Forum, Espaces Cyber, IoT, Audiovisuel, Village Start-up…).

De nombreux exposants à (re)découvrir

Après le succès de l’édition 2021, qui a réuni 280 exposants et 7 500 participants, la 16e édition d’IT Partners est d’ores et déjà en marche. Avec 30% de nouveaux exposants, cet événement communautaire et référent du marché du Channel IT attire chaque année un public nombreux. Cette année, IT Partners capitalise sur les atouts qui font son succès, pour 48h de rencontres d’affaires et d’échanges immersifs au sein du resort Disney.

Déjà 151 exposants ont confirmé leur présence à date, parmi lesquels de fidèles partenaires comme HP, Exclusive Networks, Ingram Micro, Epson, Microsoft et Logitech. Mais aussi de nouveaux venus à l’image de Gigaset, Covage, Connect Data – Sintel, ou encore Pantum. « Tous les ingrédients sont réunis pour qu’IT Partners 2022 soit une grande édition. Le marché reste très dynamique, avec des enjeux majeurs et structurants. Et tous les acteurs sont extrêmement réactifs et engagés, nous pouvons déjà le mesurer : les exposants d’abord, qui sont plus de 150 déjà inscrits en un peu plus de deux mois, un rythme inédit ! Les visiteurs ensuite, dont l’enregistrement vient de débuter et qui sont près d’un millier à avoir répondu à notre sondage sur les dates des prochaines éditions… », déclare Jean-François Sol Dourdin, Directeur d’IT Partners.

Le Forum

Comme l’an dernier, IT Partners accordera une large place à l’innovation, notamment au sein de l’espace Fo-rum qui accueillera d’une part des prises de paroles (tables rondes, interventions d’experts). Et, d’autre part, deux espaces de démonstration de nouvelles solutions : l’un consacré à la communication audiovisuelle, en partenariat avec FVS, l’autre aux applications IoT, animé par Giga Concept.

Le Centre de Cyber-Entrainement

Organisé en partenariat avec le groupement FIRST, le Centre de Cyber-Entraînement proposera un programme de sessions de speed training sur des sujets opérationnels de cybersécurité. En parallèle un espace networking permettra aux visiteurs de rencontrer les experts du groupement. Ils y présenteront des solutions et partageront leur savoir et leurs expériences autour de la cybersécurité. Des formations accélérées sur des sujets plus opérationnels seront également proposées pour comprendre les enjeux de la cybersécurité. Ces formations seront organisées sous forme de speed training, avec des experts FIRST.

Le Village Start-up / Go To Channel

Suite au succès de cet espace l’an dernier, IT Partners renouvelle le Village Start-Up / Go To Channel, un programme dédié à la stratégie de distribution indirecte des start-ups IT. Organisé en partenariat avec Distributique, cet espace accueillera les start-ups pour qu’elles soient identifiées et référencées par des partenaires de distribution. Cet espace Go To Channel sera également l’occasion pour les grossistes et pres-tataires de services IT de découvrir les solutions émergentes et d’enrichir leurs services avec de nouvelles offres.

IT Partners, un événement fédérateur et convivial

Plus qu’un simple salon, IT Partners sera, cette année encore, un événement immersif et convivial dédié à la communauté du Channel IT. En parallèle des espaces d’exposition, le programme inclut bien sûr les deux déjeuners « revendeurs », qui se dérouleront cette année au sein de l’hôtel New York Marvel, ainsi qu’une série de réunions, déjeuners ou dîners privatifs et cocktails organisés par les différents exposants. Et enfin, la grande soirée du mercredi 15 Juin, ouverte à tous les participants, qui se déroulera dans le cadre des Walt Disney Studios à partir de 20h30.

Rendez-vous les mercredi 15 juin et jeudi 16 juin 2022 Disney Event Arena