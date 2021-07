14e trophées d’EuroCloud France : 5 entreprises sont lauréates des trophées EuroCloud France

juillet 2021 par Marc Jacob

Association créée en 2000, EuroCloud accueille aujourd’hui 126 entreprises françaises et internationales, leaders de l’économie du Numérique en générale et du Cloud Computing en particulier. Malgré un contexte sanitaire compliqué, EuroCloud a maintenu pour la quatorzième année consécutive, l’un des principaux moments de l’industrie du Cloud en France, la Cloud Week Paris, dont les trophées représentent le point final.

Trophée de la Meilleure composante pour les infrastructures Cloud : SCILLE / PARSEC

Trophée du meilleur cas client : OGUSTINE avec EKOKLEAN

Trophée de la meilleure solution SaaS : DATA LEGAL DRIVE

Trophée de la Start-up de l’année : WIZYVISION

Trophée Coup de cœur : TEREGA

Cinq entreprises ont été récompensées cette année pour la qualité et la pertinence de leurs solutions et de leurs mises en œuvre chez leurs clients.

Émilie Bouquier, Directeur de Business Unit Multi-Energies et Digital chez Teréga Solutions, déclare « Le cloud s’est d’abord une aventure qui nous a permis d’atteindre des performances parmi les meilleures du marché. Nous avons en effet pu découvrir des outils puissants tout en minimisant notre impact environnemental, des outils accélérateurs de valeur tout en étant hautement sécurisés et qui ont permis de faire de nos nouvelles expertises de véritables atouts pour notre ambition dans la transition énergétique. »

Karim Abichat, CEO d’Ogustine, déclare : « Nous souhaitons remercier Eurocloud et Ekoklean pour leur confiance. Ce projet nous a poussé à nous améliorer, mais c’est ce qui arrive lorsque votre client utilise 110% de votre solution ! Ce projet est aussi la preuve qu’une approche sociétale et technologique peuvent faire bon ménage. »

Thierry Leblond, PDG de Scille, déclare : « La mission de Parsec est d’assurer le compromis "Sécurité & Ergonomie" en mode "ZeroTrust". Parsec garantit la confidentialité et l’intégrité des données dans le cloud, en restant simple d’utilisation pour l’utilisateur final. Parsec permet notamment la protection anti-ransomware des données, grâce aux fonctionnalités d’historisation et de traçabilité. »

Laurent Gasser, CEO de WizyVision, déclare : « WizyVision est un logiciel SaaS qui propose des solutions innovantes pour les FLW, Front Line Workers, travailleurs en première ligne. WizyVision s’appuie sur les smartphones dont sont déjà équipés les FLW et met l’image au cœur de la démarche de transformation numérique. »

Sylvain Staub, CEO de Data Legal Drive, declare : « La sécurité des données et la protection de la vie privée passe par le RGPD et donc par l’utilisation en entreprise d’un logiciel métier global, expert, collaboratif, ergonomique et simple à déployer. Le logiciel Data Legal Drive répond à tous ces critères et permet à plus de 1500 entreprises de parfaitement piloter leur conformité données personnelles. »