14 mars 2022, 18 h 00 - 20 h 00 "Lundi de la cybersécurité" : Blockchains dans la cybersécurité et cybersécurité des blockchains

février 2022 par Marc Jacob

Blockchains dans la cybersécurité et cybersécurité des blockchains

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université de Paris et l’ARCSI, Venez assister au webinaire autour du thème :

Les blockchains sont connues pour leurs applications financières, ce qui éclipse malheureusement bien souvent leurs nombreux autres intérêts. Renaud Lifchitz se focalisera ici sur les principes, techniques et projets blockchain concrets qui apportent un réel intérêt d’un point de vue confidentialité, intégrité, disponibilité ou authentification.

Les blockchains introduisent de nouveaux concepts et de nouvelles opportunités, mais aussi des spécificités dans l’approche de la sécurité. Quels sont ces nouveaux risques ? Comment les traiter et les intégrer dans le choix d’une architecture blockchain, dans le choix d’une technologie, dans la conception d’un projet et dans son implémentation pratique ?

Intervenant : Renaud Lifchitz - Directeur scientifique de Holiseum .

Renaud Lifchitz est membre de l’ARCSI. et intervenant dans de nombreuses conférences internationales.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenant..

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 14/03 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité.