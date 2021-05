14 juin en visioconférence, 18 h 00 - 20 h 00 : "Lundi de la cybersécurité" : Approche de la cybersécurité par l’analyse des risques cyber

mai 2021 par Marc Jacob

Pour élaborer des stratégies capables de répondre aux menaces actuelles et aux vulnérabilités futures, il est primordial d’analyser, en continu et de façon dynamique, l’environnement dans lequel nous évoluons afin d’imaginer des scénarios nouveaux nous obligeant à revoir nos doctrines et nos potentiels d’actions / réactions.

Pour ce faire, le maitre mot est pragmatisme. En effet, nous évoluons au sein d’écosystèmes complexes, mouvants et de plus en plus interconnectés. Les menaces suivent une dynamique analogue, faisant de la cyber un véritable enjeu. Il faut donc diffuser, à tous les niveaux de l’organisation, une culture de la maîtrise du risque cyber.

Une partie du temps sera consacrée aux questions par chat et par voix.

Intervenant : Pierre Calais

Pierre Calais, directeur des opérations chez EGERIE, bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans à des postes de Direction dans l’édition de logiciels de sécurité auprès de sociétés leaders de leurs marchés. Pierre Calais a aujourd’hui pour mission de soutenir la stratégie de croissance à l’international et de renforcer le développement.

Lundi 14 juin 2021

par visioconférence, 18 h 00 - 20 h 00

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 14/06 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité, dans le corps du mail, pour nous permettre de mieux cibler l’évènement. Si vous souhaitez recevoir par mail (un mail par mois) la lettre d’information des « Lundi de la cybersécurité » qui vous apporte plus d’informations sur nos évènements, demandez aussi votre insertion dans la liste de distribution.