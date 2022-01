14 février 2022, 18 h 00 - 20 h 00 "Lundi de la cybersécurité" : Les territoires de confiance numérique

Les territoires de confiance numérique. Ce débat aura lieu par visioconférence Zoom et en présentiel (si c’est possible) à l’université de Paris

organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université de Paris et l’ARCSI,

Bénédicte Pilliet fera le point de l’évolution de la situation et dressera les axes des actions engagées en matière de sécurité numérique des territoires, à la fois par l’Etat et les différentes collectivités avec en premier lieu les régions. Elle indiquera les points d’amélioration et d’attention nécessaires pour un déploiement efficace de ces politiques publiques pour atteindre l’objectif de construire des territoires de confiance numérique. Elle sera ravie d’échanger avec nous le 14 février dans ce Lundi de la Cybersécurité.

Intervenante : Bénédicte Pilliet Présidente du CyberCercle.

Bénédicte PILLIET est présidente fondatrice du CyberCercle, cercle de réflexion, d’expertise et d’échanges placé sous la dynamique des élus, parlementaires et locaux, qui traite des questions de confiance et de sécurité numériques.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenante.

