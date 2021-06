14 et 15 septembre - ICT SPRING 2021 : une édition en présentiel pour se reconnecter au business

juin 2021 par Marc Jacob

Les 14 et 15 septembre prochains, plus de 100 experts internationaux participeront à une nouvelle édition d’ICT Spring, le sommet reconnu de la technologie. L’événement, organisé depuis 2010, aura lieu au European Convention Center Luxembourg, au cœur même de l’Europe : ICT Spring sera donc le premier grand événement en présentiel de l’année. Aujourd’hui, les organisateurs annoncent les sujets qui seront abordés lors des différents sommets, ainsi que les premiers experts qui partageront leurs connaissances et leurs meilleures pratiques, lors de ce qui s’annonce déjà être une édition très prometteuse.

Cette année, ICT Spring, premier grand événement en présentiel de 2021, sera organisé dans le cadre de la "Digital ICT Week", lancée par la Chambre de Commerce du Luxembourg, dont il sera l’événement principal. Il permettra notamment au public de participer à des séances de matchmaking et de networking ciblées, grâce à l’utilisation de l’application Swapcard. Comme chaque année, ICT Spring se compose d’une zone d’exposition et d’un village de startups, ainsi que de sommets thématiques pour aborder les dernières tendances et innovations du marché. Les conférences seront diffusées en direct et réuniront autant d’intervenants que possible à Luxembourg, et cela dans le respect des restrictions sanitaires à appliquer dès lors. Les experts auront donc la possibilité de se joindre à ICT Spring aussi bien physiquement qu’en distanciel.

Fintech Summit

L’association de la finance et de la technologie est l’un des grands sujets de débat de la dernière décennie, les Fintechs devenant des acteurs-clés des nouvelles tendances qui apparaissent dans le secteur de la finance. La première session, intitulée “The Advent of a Cashless Society", se concentrera sur un mythe qui est sur le point de devenir une réalité : les organisations accompagnent cette nouvelle ère et doivent adapter leurs processus, en combinant notamment sécurité, confiance et transparence. Les experts se concentreront ensuite sur le sujet "FundTech & Tokenization" : comment la tokenisation va-t-elle impacter les business model en place et quelles sont les technologies en passe de changer l’expérience client dans l’industrie des fonds ? Le deuxième jour, les intervenants exploreront le sujet "Digital Banking over the World". Alors que les banques se démènent pour améliorer leurs offres client, la quête d’interactions numériques personnalisées se poursuit. Enfin, le sommet se terminera par une session intitulée "Fintech to favour financial inclusion", car, de nos jours, l’analyse des données financières récoltées facilitent l’inclusion financière.

Digital Summit

Plus que jamais, le numérique joue un rôle important dans notre vie quotidienne, que ce soit sur le plan professionnel avec l’utilisation d’outils innovants ou sur le plan personnel avec de nouvelles applications et services. La première session qui mettra l’accent sur "Reconcile Tech & Education" réunira des experts qui partageront leurs connaissances sur les dernières tendances technologiques, en mettant l’accent sur des programmes éducatifs spécifiques et la diversité. Ensuite, les professionnels se concentreront sur la "Digital Supply Chain", afin de comprendre les plus grands défis impactant la chaîne de valeur et le secteur logistique. Quels sont les impacts du numérique et de la gestion des données ? Comment cela améliore-t-il la chaîne de valeur ? Comment l’e-commerce peut-il permettre un accès rapide et simplifié aux biens de consommation ?

Le lendemain, les professionnels discuteront de la "Digital Society" et de la manière de façonner la société de demain grâce au numérique : construire des villes plus intelligentes, améliorer l’accès à l’administration en ligne, gérer les marques dans une économie axée sur les données, etc. Le Digital Summit se terminera par un focus sur la "Digital Health", avec l’utilisation de nouvelles solutions pour améliorer la santé mentale et répondre aux problématiques liées à l’allongement de l’espérance de vie.

Space Forum

Organisée en parallèle d’ICT Spring depuis 2016, la conférence Space Forum abordera l’impact des technologies spatiales sur les affaires terrestres, notamment dans les domaines de la mobilité, de l’Internet des Objets, de la connectivité, de la sécurité, etc. La première session de la matinée sera intitulée "Powering Sustainable & Resilient Space Developments" et se concentrera sur la coopération internationale et la façon dont la science peut contribuer à construire un écosystème résilient alimenté par des développements technologiques rapides. Le thème suivant sera "Space Revival : Strengthening the Hi-Tech Ecosystem in Europe" : quels sont les nouveaux défis que l’industrie spatiale doit relever ? Quelle est la position de l’Europe au niveau mondial, ses atouts et ses faiblesses ? L’Europe peut-elle être un acteur-clé ? Enfin, les experts partageront leurs points de vue sur “The Most Promising Companies of the New Space" et se plongeront dans l’écosystème des startups de l’industrie spatiale tout en partageant les dernières innovations du marché.

European Security Forum

Événement parallèle bien connu d’ICT Spring également, le European Security Forum réunira des professionnels de la cybersécurité pour discuter des dernières tendances dans un domaine qui évolue à un rythme plus rapide que jamais, le nombre de cyberattaques (sophistiquées) étant en constante augmentation. La première session, "Data Security : everyone’s business", portera sur la crise et la façon dont les préoccupations en matière de cybersécurité ont augmenté de façon exponentielle, avec la création d’outils innovants. "AI Threats and opportunities" sera ensuite à l’ordre du jour, car il est devenu essentiel d’assurer la sécurité des systèmes d’IA. Ensuite, "The era of Zero Trust", étant entendu aujourd’hui que "la confiance peut être considérée comme une vulnérabilité" sera abordé. Pour finir, la thématique "Post quantum cryptography" clôturera le sommet.

Mastermind Summit

Ce nouveau sommet vise à donner aux participants un aperçu des “Strategic Acceleration EU and International Programs”, ainsi que des financements disponibles pour les startups. La session consistera en des interventions visant à fournir une assistance aux startups et à les aider à développer leurs réseaux et leurs entreprises. Des experts relateront des success story, mettront en avant l’art du pitching, etc. En outre, des tables rondes avec des investisseurs seront organisées, présentant les plus grandes tendances actuelles dans les domaines de la Fintech, de la Deeptech, du New Space, etc. Cette deuxième session sera intitulée "Startups Verticals".

Avec la participation de Priscila Chaves (Tech Ethicist & Impact Entrepreneur) Sam Scimemi (Senior Assistant in the Human Exploration and Operations Mission Directorate, Former ISS Director, NASA), Jason Maude (Chief Technology Advocate, Starling Bank), Joakim Sjöblom (Co-founder and CEO, Minna Technologies), Tomas Martinkenas (Director of Privacy and Security, Vinted), Cheryl Miller Van Dÿck (Founding Director, Digital Leadership Institute), Morgan Wirtz (CEO & Co-founder, Upy) et Elia Montanari (Head of Management and Control, ESA).

Des experts locaux tels que Marc Hansen (Luxembourg Minister Delegate for Digitalisation), Jean-Jacques Dordain (Advisor, spaceresources.lu), Avanti Sharma (Pre-Teen Technology Specialist, Workshop4Me) et Carl-Friedrich zu Knyphausen (Director Logistics Development, Zalando) ont également confirmé leur participation à l’édition de cette année.

