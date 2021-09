14 et 15 octobre 2021 au Parc Expo 70 à Vesoul - 2e édition du Salon de la prévention

septembre 2021 par Marc Jacob

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Saône et ses partenaires organisent pour la deuxième fois, le Salon de la Prévention de Bourgogne-Franche-Comté. Un événement pour les professionnels, dédié à la sécurité des biens, des personnes et des données, à la sûreté et à la cyberprotection. Unique salon en matière de Prévention en Bourgogne-Franche-Comté Forte du succès de la première édition qui s’était tenue en 2019, la CCI de Haute-Saône a décidé de se lancer une nouvelle fois dans l‘aventure afin de sensibiliser largement sur l’enjeu majeur de la prévention et valoriser les solutions innovantes et l’offre existante. Plus de 80 exposants, tous professionnels et experts dans leur domaine seront présents pour conseiller les visiteurs en matière de prévention et présenter leurs produits et services. Organisé pour les professionnels : entreprises et collectivités, le salon de la Prévention aborde des thématiques variées : risques professionnels, ergonomie et bien-être au travail, sécurité de l’information, cybersécurité, cobotique, assurances, vidéoprotection, prévention routière, formations ou sécurité incendie entre autres.

Un programme complet d’animations et d’expériences utilisateurs

Renforcer la sécurité juridique et financière de son entreprise, moderniser ses systèmes de sécurité des bâtiments et matériels, prévenir le burn-out ou encore les addictions au travail, sont autant de sujets qui seront présentés lors du salon de la Prévention. Un programme riche en rencontres, conseils et expériences utilisateurs viendra rythmer les journées. Les exposants proposeront des animations avec notamment des démonstrations de drônes, défilés en EPI et exosquelettes, des animations en réalité virtuelle, la présentation de systèmes de sécurité innovants, etc. Plus de 40 flashs-conférences de 20 minutes seront organisées sur des sujets précis en matière de prévention : fraude au président, santé du dirigeant, télétravail, qualité de l’air, cyber sécurité, ...

Une grande conférence animée par un chef d’entreprise et aventurier de l’extrême

Une grande conférence organisée par la CCI, l’ADE et l’UIMM intitulée : « Performer sereinement dans un monde incertain » se tiendra le jeudi 14 octobre à 19h30. Olivier Soudieux, chef d’entreprise, aventurier de l’extrême et expert de l’efficience collective en environnement incertain abordera la performance des entreprises dans un univers où s’entremmêlent opportunités et menaces. Une conférence à ne pas manquer durant laquelle il nous partagera ses expériences hors normes, vécues seul ou en groupe dans des situations extrêmes. Un temps d’échanges avec le public viendra clôturer la conférence. Liste des exposants et partenaires : www.salon-prevention.fr / rubrique « Exposants »

Programme : www.salon-prevention.fr / rubrique « Programme 2021 »

Parc Expo 70 1 rue Victor Dollé 70 000 Vesoul www.salon-prevention.fr

Jeudi 14 octobre de 14h à 19h

Vendredi 15 octobre de 9h à 18h

Informations pratiques :

Entrée gratuite Sur présentation du pass sanitaire