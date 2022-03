14 avril à 14h30 Webinar SNS Security et Fortinet - Success story : Comment le groupe CGO a-t-il accéléré sa transformation digitale grâce au SD-WAN ?

mars 2022 par Marc Jacob

Sous le feu des projecteurs depuis quelques années déjà, les solutions SD-WAN n’ont plus à prouver leur efficacité en termes d’amélioration de la connectivité et de gestion des coûts. Bien qu’elles aient déjà conquis un bon nombre de directions informatiques, les derniers freins portent sur leur déploiement, qui semble parfois long et complexe.

Le 29 mars dernier, nous avons fait intervenir dans notre webinar dédié au SD-WAN, nos experts Jérémy BAUGET et Ludovic RANCOUL, respectivement Consultant sécurité réseau et Directeur technique SNS SECURITY ainsi qu’Alain MORAIS, System Ingineer FORTINET. Ils vous ont montré, explications et démonstrations à l’appui, les différentes étapes pour un déploiement efficace de votre architecture SD-WAN.

Le 14 avril prochain sur WEBIKEO.FR, nous vous proposons un second rendez-vous en ligne, complémentaire à cette première webconférence. Parce qu’en quelque sorte, un témoignage est une garantie de confiance, nous vous proposons une immersion exclusive au sein d’une direction informatique directement impliquée.

Notre client CGO nous fera l’honneur d’être à nos côtés et de vous donner sa vision du terrain. Ce groupe d’expertise comptable comptant plus de 400 collaborateurs à travers la France, a fait le choix du SD-WAN en 2020. Durant ce webinar, vous découvrirez les problématiques qui l’ont poussé à choisir ce type de solution, son expérience du déploiement, les bénéfices que ses utilisateurs constatent et les évolutions éventuelles que l’organisation envisage, consciente des enjeux inhérents à toute transformation digitale.

Retrouvez jeudi 14 avril à 14h30 pour un webinar d’une durée de 30 minutes, les intéressés qui ont directement contribué à la mise en œuvre et à la réussite de ce projet. Jérémy BAUGET et Joseph MOREL, Directeur avant-vente et offre produits SNS SECURITY seront accompagnés de Daniel NOIZET, Responsable informatique de la société CGO.

Ensemble, ils retraceront avec vous l’historique de ce projet, de la définition du besoin jusqu’à son utilisation quotidienne actuelle. Vous comprendrez mieux ainsi comment une infrastructure SD-WAN peut être déployée simplement et rapidement grâce à la solution Secure SD-WAN de notre partenaire FORTINET et grâce à l’expertise de nos consultants, qui vous accompagnent durant l’ensemble du projet.

Soucieux de vous délivrer le meilleur service possible, nos experts dédient à la fin de chaque webinar, un temps pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à intervenir et à échanger avec eux.

Ce webinar sera animé par Joseph Morel, directeur avant-vente SNS SECURITY, Jérémy Bauget, consultant sécurité réseau SNS SECURITY et Daniel NOIZET, responsable informatique CGO.

Pour vous inscrire gratuitement cliquez ICI