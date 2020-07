14 au 17 octobre - Grimaldi Forum à Monaco : 20ème édition des Assises de la Sécurité

juillet 2020 par Marc Jacob

L’événement pionnier de la cybersécurité des entreprises dévoile son programme et rassemblera l’ensemble des acteurs et décideurs pour la 20ème année consécutive.

Plus de 150 ateliers, keynotes et tables-rondes aborderont l’actualité du secteur. Organisées par DG Consultants/Comexposium, Les Assises seront à nouveau un espace privilégié de débats, rencontres et collaboration.

Pour cet anniversaire le programme proposera plusieurs temps forts, dont une conférence d’ouverture avec Guillaume Poupard, directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), suivie par l’intervention de Michel Van Den Berghe, directeur général de Orange Cyberdefense, afin de faire le point sur l’avancée du projet Cyber Campus.

• Parmi les thèmes de 2020 : Le cybermonde, un enjeu géopolitique, COVID 19 – La réponse Cyber, Risque cyber et risque épidémiologique : quel modèle d’assurance pour les risques systémiques ? Elevator Pitch Startups, Portrait-robot du RSSI en 2021, Cloud et souveraineté : un débat sans fin…, Zéro Trust : du buzz word à la réalité.

Une conférence plénière avec l’écrivaine Tatiana de Rosnay, qui vient de publier « Les Fleurs de l’Ombre ».

Le Prix de l’Innovation, véritable tremplin pour les lauréats de la cybersécurité, sera remis officiellement à Olvid. La messagerie instantanée sécurisée remporte la palme du jury 2020.

Le Forum accueillera les sociétés leaders de la cybersécurité ainsi que les challengers et un village start-up emblématique du dynamisme du marché. Un Elevator Pitch permettra à ces jeunes pousses de présenter leurs innovations devant les RSSI. Les visiteurs pourront également retrouver le Tech Lab, un espace de démonstration multi-solutions.

« Notre enthousiasme est intact pour cette nouvelle édition qui sera résolument tournée vers l’avenir et la prospective. Nos partenaires présenteront la richesse de l’offre en cybersécurité et nous partagerons de nombreux retours d’expériences, dont certains sont liés à l’impact de la crise sanitaire. La reflexion est toujours au centre de nos échanges avec des sujets de fonds sur la gouvernance ou encore le rôle du RSSI. » déclare Sophie GUERIN, Directrice Générale de DG Consultants – Comexposium.

A propos des Assises de la Cybersécurité

Créées en 2001 et organisées à Monaco par la société DG Consultants, filiale de Comexposium, les Assises sont devenues le rendez-vous annuel incontournable de la cybersécurité en France.

L’événement le plus prisé des RSSI rassemble en un lieu unique la quasi-totalité des décisionnaires des grands comptes stratégiques, des secteurs publics et privés. Un programme complet de conférences et networking où les meilleurs spécialistes viennent débattre de thèmes à forts enjeux, au cœur des problématiques de sécurité, nationales et internationales. DG Consultants est aussi à l’initiative des dîners débats du Cercle, qui réunissent 4 fois par an près de 500 professionnels de la cybersécurité autour de thèmes précurseurs.

lesassisesdelacybersecurite.com

le Prix de l’Innovation

www.lecercle.biz