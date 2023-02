14 - 16 Mars Paris Accedian : Partner Summit

février 2023 par Marc Jacob

"Il y a toujours un niveau supérieur. Il y a toujours une autre ascension. Plus de grâce, plus de lumière, plus de générosité, plus de compassion, plus à verser, plus à pousser". Ce sont les mots prononcés par Elizabeth Gilbert et nous sommes d’accord avec elle. C’est la raison pour laquelle nous accueillons notre Partner Summit cette année avec le thème "Level Up"."

Programme

Les sessions seront toutes présentées en anglais.

Fuseau horaire CET sur toute la durée de l’évènement.

Heure (CET) Session

Mardi 14 mars

18:00 - 20:30

Réception de bienvenue

Cocktails & Diner (participation optionnelle)

Mercredi 15 mars

9:00

Bienvenue à Paris - Keynote d’Ouverture

Sergio Bea, VP Global Enterprise and Channels

9:15

Performance + Security = The Time is Now to Unify the Network

Michael Bacon, Director of Enterprise Solutions Marketing

John Cardani-Trollinger, Senior Director of Cybersecurity Solutions Marketing

10:15

Featured Use Case

10:25 Pause

10:45

Leveling Up Skylight in 2023

Tom Foottit, VP Product Management

11:15

Cyber Resiliency Portfolio

Greg Spear, Director of Solutions Enablement

John Cardani-Trollinger, Senior Director of Cybersecurity Solutions Marketing

11:45

Featured Use Case

11:55

Skylight Fair Sneak Peek

12:10 - 13:30

Déjeuner

13:30

Skylight Summit : Invitée de marque

Emma Clair-Dumont est la 13ème femme avoir gravi l’Everest l’an passé. Emma en sait beaucoup sur les Sommets !

14:00

Enhancing the Value of Skylight with 3rd Party Integrations

Henrik Nydell, Director of Software Engineering

14:20

Enterprise Needs Meet MSP Solutions

Kevin Baranowski, Senior Director of Global Enterprise MSP & MSSP Channel Sales

14:40 - 16:30

Skylight Fair : l’espace de Live Demos Skylight !

Get hands on with demos and Accedian experts !

17:30

Arrivée au Centre Culturel Canadien de Paris

18:30 - 20:30

Skylight 4X Partner and Customer Appreciation Event

Soirée cocktail dînatoire et cérémonie d’awards au Centre Culturel Canadien de Paris, presenté par Patrick Ostiguy, Fondateur et Président Exécutif Accedian

Jeudi 16 Mars

9:00

Fireside Chat - Delivering Differently

Kevin Baranowski, Senior Director of Global Enterprise MSP & MSSP Channel Sales

9:30

Ensuring your Digital Future

Greg Spear, Director of Solutions Enablement

John Cardani-Trollinger, Senior Director of Cybersecurity Solutions Marketing

9:55

Pause

PARTNER TRACK

10:10

Featured Use Case

10:20

How to be a Mid-Market Hero

Michael Bacon, Director of Enterprise Solutions Marketing

10:45

Idea to Reality - Developing Winning Solutions with Skylight

Artur Kwiatkowski, EMEA Enterprise Channels Director

11:10

Featured Use Case

11:20

Enablement for Success

Greg Spear, Director of Solutions Enablement

11:45

Featured Use Case

11:55

Numbers for Nerds - How to Define KPIs

Henry Hawkins, Enterprise Partner Marketing Manager

CUSTOMER TRACK

10:10

Featured Use Case

10:20

Accedian’s Cyber Resiliency Services

John Cardani-Trollinger, Senior Director of Cybersecurity Solutions Marketing

10:45

Getting Proactive Through Predictive Analytics

Henrik Nydell, Director of Software Engineering

11:10

Featured Use Case

11:20

It’s Not Your Dad’s Performance Solution

Michael Bacon, Director of Enterprise Solutions Marketing

11:45

Featured Use Case

11:55

Selling Secure Network Performance to Your C-suite

Sergio Bea, VP Global Enterprise and Channels

12:20

Pause

12:30

Closing Keynote from Accedian’s Founder and Executive Chairman

Patrick Ostiguy, Founder and Executive Chairman

12:45

Clôture

Sergio Bea, VP Global Enterprise and Channels

13:00 - 14:00

Déjeuner

Fin du Summit

POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI

Visionnez la vidéo ci-dessous de notre précédente édition du Skylight Summit à Paris !