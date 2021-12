13ème EDITION DES GSDAYS – 22 NOVEMBRE 2022 APPEL A COMMUNICATION

décembre 2021 par Marc Jacob

« Convaincre sans contraindre »*, telle est la devise de cet événement dédié à la sécurité de l’information. L’objectif des GS Days, Journées francophones de la sécurité, est d’établir le dialogue entre le monde de la technique (administrateurs, experts sécurité), les RSSI, DSI et les décideurs. Ce colloque, exclusivement en français, proposera, dans un même espace, plusieurs cycles de conférences et de démonstrations d’exploitation de failles informatiques, sous un angle technique, organisationnel et juridique.

La 13ème édition des GS Days, qui se tiendra le 22 NOVEMBRE 2022 à l’Espace Saint-Martin - Paris 3ème, s’articulera notamment autour du thème :

« RETOUR VERS LE FUTUR, Quelles bonnes pratiques de sécurité doivent-elles être mises en œuvre pour améliorer le niveau de sécurité des organisations ».

Lors de cette édition 2022 des GS Days, l’accent sera principalement mis sur les problématiques des bonnes pratiques en matière de cybersécurité, qui seront abordées à la fois sous un angle technique, organisationnel et juridique. Outre un état des risques et des menaces, l’objectif sera notamment de donner quelques clés permettant aux entreprises d’améliorer leur posture en matière de cybersécurité. Quelles approches de la gestion des risques ? Quel intérêt des méthodes EBIOSRM/ISO27005 ? Quels outils utiliser ? Quelles procédures mettre en place ? Comment sensibiliser ses équipes à ces problématiques et renforcer la collaboration entre les acteurs ?

Quelques exemples de thèmes, à titre indicatif :

• Quelles méthodes

EBIOSRM

ISO27001

Comment réaliser une bonne Cartographie des risques

Quel est l’intérêt des certifications, labels... ? Sont-ils une garantie de meilleure protection ?

• Le risque cyber est-il vraiment assurable ?

• Quels outils mettre en œuvre

Comment déployer de l’IAM et de la GRC ?

Les firewalls ont-ils encore un intérêt ?

Quel avenir des anti-malware ?

Quelles stratégies de sauvegarde de données ?

Le Cloud, une bonne solution pour renforcer sa cybersécurité ?

Quelles bonnes pratiques en matière de SOC ?

Comment améliorer la gestion et l’analyse des logs ?

Comment implanter son SIEM ?

• Faut-il poursuivre la sensibilisation ?

• Juridiques

Comment prendre en compte les règlementations (lois, directives...) en vigueur (RGPD, LPM, NIS...) ? Sont-elles applicables ?

Tous ces lois et règlementations ont-elles encore une portée réelle ?

La loi Godfrain est-elle encore d’actualité ?

• La souveraineté : une réponse pour quel(s) risque(s) ?

Le format des conférences sera de 50 minutes, dont 10 minutes de questions. Les présentations attendues devront proposer une vision technique ou scientifique. Les présentations à fin commerciale ou la présentation d’un produit ne seront pas acceptées. Cependant, les propositions présentant une analyse technique de la sécurité d’un produit, un comparatif fondé sur des tests scientifiques, et les retours d’expérience avec un aspect technologique, seront examinées avec attention.

Le comité de Programme est assuré par Luména Duluc, CLUSIF, Hervé Schauer, HS2, Paul Such, Hacknowledge, Olivier Revenu, ON-X, Me Diane Mullenex/Annabelle Richard, Cabinet Pinsent Masons, Eric Doyen, CESIN, Emmanuel Garnier, Club 27001, Diane Rambaldini, ISSA France, Francis Bruckmann, ARCSI, Christophe Labourdette, OSSIR, Patrick Blum, AFCDP. Ce comité a pour objectif la sélection des conférenciers et du contenu du Colloque.

Dates importantes :

Date limite de soumission : 30 JUIN 2022 uniquement par mail : marc.jacob@globalsecuritymag.com

Notification aux auteurs : 12 JUILLET 2022

Présentation définitive : 12 NOVEMBRE 2022 Conférence : 22 NOVEMBRE 2022

Processus de soumission :

Première étape : Les propositions de communication (1 à 2 pages) parviendront au comité de programme avant le 30 JUIN 2022 par mail à l’adresse marc.jacob@globalsecuritymag.com. Le format recommandé est PDF. Figureront le titre de la communication et sa catégorie (Technique, Organisationnelle, Juridique ou Démonstration), les nom(s) et prénom(s) du ou des auteurs et leur affiliation, l’adresse de courrier électronique de l’un des auteurs, un résumé (15 lignes environ) et une liste de mots clés. Les auteurs seront prévenus de l’acceptation ou du rejet de leur proposition le 12 JUILLET 2022.

Seconde étape : Les auteurs fourniront pour le 12 NOVEMBRE 2022 une version définitive de leur présentation par mail à l’adresse marc.jacob@globalsecuritymag.com. Ces versions définitives tiendront compte des remarques du comité de programme. Elles seront fournies de préférence au format PDF ou PPT. Les communications seront rédigées UNIQUEMENT EN FRANÇAIS. Les meilleures communications, désignées par le comité de programme, pourront faire l’objet d’une publication sur le site de Global Security Mag.

Pour adresser vos soumissions : marc.jacob@globalsecuritymag.com.

* Citation de Jean-Marc Laloy, ARCSI Date et lieu :

22 NOVEMBRE 2022 – 8h30 - 18h30

Espace Saint-Martin - 199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

www.gsdays.fr