13 septembre 2022 à la Mairie de Lyon : La CNIL et l’AFCDP organise une journée autour du RGPD en partenariat avec la Mairie de Lyon

septembre 2022 par Marc Jacob

La CNIL et l’AFCDP sont ravies de vous présenter leur journée de conférences autour de la protection des données personnelles et du métier de Délégué à la Protection des Données (DPO) organisée avec la Mairie de Lyon le 13 septembre prochain de 8h45 à 17h30, et en présence de :

• Grégory DOUCET, maire de Lyon

• Marie-Laure DENIS, présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

• Paul-Olivier GIBERT, président de l’Association française des délégués à la protection des données (AFCDP)