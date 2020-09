13 octobre - Paris Pré Catelan : Le Club Speech Bertin IT - L’IA vocale au service du renouveau

septembre 2020 par Marc Jacob

AU PROGRAMME :

8h30 : Café d’accueil

• 9h00 : Présentation de la stratégie de Bertin IT

• 9h10 : Tendances et enjeux du marché, la réponse de Bertin IT

• 9h30 : Témoignage client CREDIT MUTUEL / EUROINFORMATION : la transcription live au service du centre de contact

• 9h50 : Témoignage client EUROVISION sur le cas d’usage MEDIA MONITORING

• 10h10 : Témoignage client de la SOCIETE GENERALE sur le cas d’usage COMPLIANCE BANCAIRE

10h30 : Pause gourmande et parcours découverte des stands démos

• 11h00 : Atelier de travail autour des 4 thématiques

1. Mesures & KPI

2. Confidentialités & RGPD

3. Adoption et amélioration Continue

4. Nouveaux challenges LIVE

12h10 : Discours de Clôture

12h15 : Cocktail Déjeunatoire

Pendant les pauses, testez en live nos solutions et découvrez les interfaces et applications de nos partenaires : Eloquant, Proxem, Perfect Memory et IP Soft qui apportent leur savoir-faire en matière d’analyse sémantique, de compréhension des thématiques et sentiments abordés dans les conversations.

