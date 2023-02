13 mars 2023, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom, "Lundi de la cybersécurité" : Au secours, je suis victime d’un hacker !

février 2023 par Marc Jacob

La pandémie et les cyberattaques répétées ont montré l’importance de se préparer, notamment via la gestion de crise et les tests de robustesse.

L’évolution des services numériques, le télétravail exceptionnel ou encore le recours à l’externalisation augmentent la surface d’exposition des organisations. Les réglementations de plus en plus exigeantes pèsent aussi sur les organisations qui doivent pouvoir répondre rapidement et de concert avec leurs parties-prenantes (filiales, sous-traitant, etc.).

L’actualité cyber montre également l’importance de la reconstruction et de la restauration des systèmes d’information, avec la notion de résilience qui prend une importance croissante. La cyberattaque a ses propres particularités et doit être traitée de façon spécifique. Lionel MOURER s’attachera principalement aux aspects organisationnels, présentera quelques bonnes pratiques (et celles à éviter) en matière de gestion de crise lors d’une attaque par un hacker.

Intervenant :

Lionel Mourer, a 35 ans d’expérience professionnelle dans les Systèmes d’Information dont plus de 25 en conseil stratégique et opérationnel en sécurité de l’information et résilience au profit de grands groupes, d’ETI et de nombreuses PME/PMI. Associé-fondateur de MANIKA, Lionel intervient sur des missions d’expertise et/ou de conduite de projets complexes, mais aussi en tant que formateur au sein de plusieurs instituts de formation et d’écoles d’ingénieurs.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 13/03 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité.

Tous les renseignements en :

https://www.arcsi.fr/doc/Lettre-Lundi-Cyber-No57.pdf