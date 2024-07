Thales Cyber Solutions vous donne rendez-vous à Nantes jeudi 12 septembre

juillet 2024 par Marc Jacob

Thales Cyber Solutions part à la conquête de l’Ouest avec une prochaine étape de son roadshow « Unlock your Cyber ! » à Nantes jeudi 12 septembre prochain. L’occasion d’établir une relation de proximité et de se familiariser avec cette unité entièrement dédiée à l’accompagnement en matière de cybersécurité (allant du Conseil à la Détection, Supervision en passant par l’Intégration).

Agenda

8h30-9h00 Accueil petit-déjeuner

9h00-10h40 Mot des représentants Thales de la région

– La Directive NIS 2 vue sous 2 angles :

• Vous aider à comprendre ses enjeux et ses challenges

• Démarche et conséquences en matière de cyber résilience

– Threat Intel Thales : De l’anticipation face aux menaces jusqu’à la détection et la réponse dans une solution SIEM SaaS

10h40-11h00

Pause et temps d’échange

avec les éditeurs partenaires

11h00-12h30

– Systèmes industriels, comment détecter et répondre aux menaces de cybersécurité ?

– Table ronde sur le continuum Cybersécurité & la Data Protection

Suivi d’un buffet déjeunatoire