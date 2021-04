12 juin 21 - Montée du Mont Ventoux en vélo au profit de l’Association des Enfants Autistes (ASF91)

avril 2021 par Marc Jacob

Sous la griffe [Le❤️ des Hommes by JM], et dans le but de récolter des fonds pour l’association ASF 91 - Autistes Sans Frontières 91, ils s’attaqueront à l’ascension du #MontVentoux à vélo le 12 juin prochain : un col mythique de 25 km à gravir, un dépassement de soi, pour une belle aventure collective !

Les fonds récoltés seront directement reversés à l’association, afin d’aider les enfants autistes à aller à l’école ordinaire comme n’importe quel enfant de leur âge, en leur proposant des accompagnateurs spécialisés à plein temps.

Joignez-vous à nous pour soutenir cette belle cause en faisant un don (ce dernier vous donnera droit à une réduction fiscale égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

👉 https://bit.ly/3eowjEW

💬« N’est pas fou qui monte le Ventoux, est fou qui y retourne » 😊

#Solidarité #ActionSolidaire #Cyclisme