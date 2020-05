12 et 26 mai à 10:00 Webinaires Trend Micro Cloud One : Focus sur les services Workload Security et Conformity

mai 2020 par Marc Jacob

Vous avez été nombreux à assister à notre webinaire du 28 avril dernier et nous en sommes particulièrement heureux. Vous avez ainsi pu découvrir Trend Micro Cloud One, notre plateforme unifiée qui protège votre infrastructure Cloud et vos applications Cloud-native de manière simple et limpide.

Dans les semaines à venir, nous nous pencherons sur deux des services de sécurité de Cloud One, toujours dans ce format convivial de webinaire d’une demi-heure qui permet la présentation et la démonstration de la solution, ainsi que les réponses à vos questions.

Mardi 12 mai à 10h00 : focus sur Workload Security, pour une protection optimale du Cloud hybride

Protégez vos data centers : bénéficiez d’une visibilité consolidée sur les systèmes physiques et virtualisés de votre data center et protégez vos workloads à l’aide de fonctions dédiées : antimalware, réputation Web, pare-feu, IPS, monitoring de l’intégrité et contrôle applicatif.

Migrez vers le Cloud en toute sécurité : déployez une découverte et une protection automatiques de vos workloads sur AWS, Azure, Google Cloud platform, IBM Cloud et Oracle Cloud, avec visibilité et administration consolidées.

Mardi 26 mai 2020 à 10h00 : focus sur le service Conformity, levier d’assurance qualité qui apporte visibilité sur le niveau de conformité, d’optimisation et de sécurité des infrastructures de Cloud hybride.

Optimisez la conception de vos environnements Cloud : appliquez les bonnes pratiques définies par les fournisseurs de services Cloud, dans un objectif d’excellence opérationnelle, de sécurité, de fiabilité, de performances efficaces et de maîtrise des coûts. Assurez la conformité de vos environnements Cloud à grande échelle : Conformity propose plus de 600 règles de validation et les informations de remédiation permettant de restaurer toute erreur. L’application des bonnes pratiques et le respect des normes de conformité sont validés, du pipeline de conception à la mise en production.

