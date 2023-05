12 au 13 mai Hack Day Édition 2023

février 2023 par Marc Jacob

Le HackDay est un challenge de cybersécurité ouvert à tous les étudiants issus de l’enseignement supérieur, créé en 2022 par le Pôle Réseau et Sécurité OpenGate de l’Association ESIEESPACE et la société SIFARIS.

Qualification du 13 au 19 mars

Conférences et finale du 12 au 13 mai

Co-organisé par :

Avec le soutien de :

H a c k D a y

LE CONCEPT

1 Qualification virtuelle

Du 13 au 19 mars 2023

Nous proposons aux étudiants une épreuve

de qualification en ligne sur la base de

leurs compétences, à travers un CTF

(Capture The Flag).

2 De nombreuses conférences

Le 12 mai 2023

Nous organisons durant toute une journée

des conférences sur les thématiques de la

cybersécurité. Ces conférences seront

accessibles au grand public et rediffusées

en ligne.

3 24H chrono, finale à ESIEE Paris

Du 12 au 13 mai 2023

Nous invitons toutes les équipes qualifiées à

venir disputer la finale en présentiel à

ESIEE Paris. Le concours débute à la

clôture des conférences.

LIEU DE LA FINALE

La finale de la compétition prendra place au sein de l’école

d’ingénieur ESIEE Paris fondée en 1904, et membre fondateur

de l’Université Gustave Eiffel depuis 2020.

Le campus se situe dans la banlieue Est Parisienne, à

proximité de la station du RER A "Noisy-Champs" et de

l’autoroute A4 sortie "Cité Descartes".

Nous tenons à remercier Mr Jean Mairesse, le directeur, ainsi

que tout le corps administratif et enseignant, pour la

confiance portée envers le HackDay.

Et des conférences

Accessible

à tous

400

Places dans

l’amphithéâtre

de l’ESIEE Paris

Et tables rondes

Les conférences sont l’occasion pour nos partenaires et

sponsors de s’exprimer sur des thématiques de leur choix,

liées à la cybersécurité.

Il est également possible de participer lors des tables rondes,

réunissant différents experts de la cybersécurité.

Accueil des visiteurs à partir de 9h30

Début du CTF à 18h

Discours de clôture

du challenge

18h00 -

18h30

LE PLANNING

Vendredi Samedi

Fin du CTF à 18h

12 mai 2023 13 mai 2023

C h a l l e n g e

LES CHIFFRES

413 Utilisateurs actifs pendant la

phase de qualification

59 Écoles supérieures et universités

représentées en qualifications

23 Équipes présentes lors de la

finale

Lors de la première édition en 2022

3k Visiteurs uniques sur notre site

web de février à mai 2022

11 Pays ayant participé, dont 8

qualifiés (3 francophones)*

*Pays : Jordanie, Allemagne, Roumanie, Angleterre, Corée du

Sud, Autriche, Tunisie, Australie, Belgique, Danemark et France

Notre évènement recueille un public varié, composé de

spécialistes de la sécurité, d’entrepreneurs et

d’étudiants, offrant ainsi une meilleure visibilité à nos

sponsors.

C’est une opportunité pour vous de renforcer votre

présence et votre marque employeur, et de cibler les futurs

ingénieurs et acteurs de demain.

Sponsoriser le HackDay 2023 est un excellent moyen

d’obtenir l’accès, au niveau international, au sommet de l’IT et

des talents.

La prochaine génération d’ingénieurs et d’entrepreneurs de

la cybersécurité proviendront certainement du HackDay !

Élever la reconnaissance de la marque de votre entreprise

parmi les communautés technologiques, montrer le côté

innovant de votre entreprise, et ainsi rencontrer les leaders

technologiques de demain.

L’EQUIPE

THÉO LEFEVRE

Étudiant en Réseaux et Cybersécurité,

ESIEE Paris

MANON HERMANN

Étudiante en Réseaux et Cybersécurité,

ESIEE Paris

QUENTIN CHAUVIN

Ingénieur en Systèmes Électroniques

Intelligents, ESIEE Paris

LOUIS DESPLANCHE

Étudiant en Systèmes Électroniques

Intelligents, ESIEE Paris

LE COMITÉ

D’ORGANISATION

THÉO PÉRESSE-GOURBIL

Étudiant en Réseaux et Cybersécurité,

ESIEE Paris

LAURENT DELATTE

Étudiant en Réseaux et Cybersécurité,

ESIEE Paris

NOUS CONTACTER

