12 Mars 12h00 - 13h00 : OneTrust : Comment se préparer et répondre de manière opérationnelle aux violations de données personnelles ? Conseils et bonnes pratiques

février 2020 par Marc Jacob

C’est avec joie que nous vous annonçons que notre prochain webinaire sera présenté aux cotés de TNP Consultants ! C’est pour nous l’occasion d’allier leur expertise du terrain et du métier à nos connaissances techniques et légales. Le webinaire réunira un panel de professionnels de chez TNP Consultants et OneTrust, et sera diffusé via notre toute nouvelle chaine Webikeo !

Au cours de cette session, nous détaillerons comment se préparer aux risques de violations et comment gérer les risques fournisseurs dans le cadre du RGPD.

La gestion des risques fournisseurs est un processus permanent à appliquer tout au long du cycle de vie de l’intégration du fournisseur, dans le cadre du RGPD et des règlements de protection des données futurs. Bien que la sous-traitance des opérations à des fournisseurs directs et ultérieurs puisse atténuer les problèmes et les besoins de l’organisation, ce processus comprend souvent des risques de sécurité et confidentialité à l’origine d’incidents de violations. Afin de réduire ce risque, les organisations doivent établir des priorités en matière de confidentialité et de sécurité

« dès la conception » dans le but d’améliorer leurs programmes et d’obtenir suffisamment de garanties de la part des fournisseurs pour collaborer de manière efficace, notamment lors d’audits ou d’incidents. Au cours de cette session, vous apprendrez comment mettre en œuvre avec succès un processus de gestion des risques fournisseurs et profiterez de conseils utiles et pratiques pour améliorer vos programmes de confidentialité et de sécurité.

