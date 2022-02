12 Etats membres s’unissent pour développer la prochaine génération de services et infrastructures Cloud

février 2022 par Marc Jacob

Les douze Etats travaillent depuis plus d’un an maintenant à l’élaboration de ce projet, avec le soutien de la Commission européenne : une enveloppe totale estimée à 7 Mds€ (co-financement public/privé) sera investie dans la prochaine génération de services de Cloud et Edge Computing, et contribuera, par une politique de soutien industriel à l’innovation dans le cloud, à l’atteinte de la souveraineté technologique de l’Europe. Ce premier PIIEC numérique contribuera fortement à soutenir l’innovation et la croissance des marchés du Cloud et de l’Edge Computing, mais aussi bien au-delà du numérique, dans des secteurs comme la santé, l’énergie, l’automobile ou l’industrie 4.0. Plus de 60 projets impliquant 180 entreprises européennes seront financés par les douze Etats membres participants, permettant ainsi de créer un continuum de services du Cloud à l’Edge.

Ce PIIEC permettra de faire avancer trois des six principales priorités stratégiques européennes : soutenir une nouvelle génération de technologies adaptées à l’ère numérique, créer un environnement d’investissement attractif et créer de l’emploi, et doter l’Europe d’une économie moderne et neutre vis - à - vis du climat. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance : « Les PIIEC fonctionnent. Cela a été le cas pour les batteries électriques : ce sont des usines qui ouvrent. Ce sont des emplois qui se créent. C’est de la richesse qui se développe en Europe. Cela va également être un succès sur le cloud ! J’ai annoncé aujourd’hui que la France va investir 300 millions d’euros sur le PIIEC Cloud. 11 autres Etats membres vont y participer. Et notre ambition, c’est que ce PIIEC sur le cloud puisse être pré-notifié au plus tard d’ici le printemps 2022, c’est-à-dire d’ici quelques semaines. Cela va nous permettre d’avoir enfin un stockage de données qui soit véritablement souverain ». Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques :

« Aujourd’hui, les Etats membres se mobilisent de manière absolument inédite sur le sujet stratégique du cloud et de l’edge computing, afin de soutenir le développement de solutions innovantes souveraines, qui sont stratégiques pour l’ensemble de nos économies. Ce projet, qui associera des entreprises, des laboratoires et des académiques européens, permettra de créer de la valeur et de l’emploi dans l’Europe entière, tout en soutenant l’émergence des champions technologiques français et européens du cloud ».