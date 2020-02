11 mars 2020 | 16h00 - Webinar Live : Rejoignez les experts Ivanti Cloud & Patch Intelligence

février 2020 par Marc Jacob

Avec Ivanti Cloud Patch Intelligence, vous collectez et réunissez dans un seul tableau de bord, les données essentielles vous permettant de faciliter la gestion, la hiérarchisation et la distribution des correctifs dans votre environnement IT.

A l’occasion de ce webinar live, nous vous expliquerons comment en un coup d’oeil :

• Trier les correctifs et les organiser par type afin de sélectionner les correctifs à déployer en priorité et résoudre les problèmes les plus sévères

• Scanner votre environnement et découvrir les équipements non corrigés

• Obtenir le détail des bulletins pour être informé d’éventuels problèmes avant le déploiement des correctifs ou connaître les versions des produits à corriger

Mercredi 11 mars 2020 | 16h00