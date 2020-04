11 mai, à partir de 18h00 "Lundi de la cybersécurité" : Risques systémiques et libertés : quelle place pour la cybersécurité dans la lutte contre le COVID-19 ?

avril 2020 par Marc Jacob

Risques systémiques et libertés : quelle place pour la cybersécurité dans la lutte contre le COVID-19 ?

Lundi 11 mai, à partir de 18h00

par webinar, un navigateur et une connexion Internet suffiront

Là, où le COVID nous laisse aujourd’hui dans une zone de risques, hors de contrôle, il faudra trouver les meilleures protections adaptées à la situation, afin d’en limiter les effets négatifs, sans supprimer les zones de liberté.

Comment anticiper et modéliser les risques du cyberespace et ceux du Covid-19 quand l’incertitude sur les paramètres est si élevée et les données historiques si rares ? Des outils mathématiques permettent de guider les décisions stratégiques en simulant ce type de phénomènes. Nous montrerons comment, sans être ni épidémiologistes ni médecins, les modèles développés en cybersécurité peuvent être mis au service des décideurs dans la lutte contre le COVID-19.

Intervenants :

Maxime Cartan : Président de Citalid. Ancien spécialiste du renseignement sur les cybermenaces au centre opérationnel de l’ANSSI. Membre de l’ARCSI.

Céline Barbosa : Juriste en financement de projets en énergies renouvelables chez Confidentiel. Membre du CEFCYS et de l’ARCSI.

de chez vous, par Internet et votre navigateur Inscription obligatoire par mail à :

beatricelaurent.CDE@gmail.com avec dans l’objet : INSCRIPTION 11/05 et dans le texte du mail, quelques mots sur vous et sur votre intérêt pour le sujet traité.

Attention,le nombre de connexions et donc d’inscriptions est limité. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. Par avance nous nous excusons si toutes les demandes ne peuvent être satisfaites

MEDEF HAUTS-DE-SEINE

17/25 avenue Maréchal Joffre

92000 Nanterre

contact@medefhautsdeseine.org